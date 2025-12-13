کتاب «دانش خاک، از ساختار تا قانون» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شاهینی صبح شنبه در حاشیه مراسم رونمایی از کتاب «دانش خاک، از ساختار تا قانون» و در جمع خبرنگاران به میزبانی سالن اجتماعات مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان سمنان در شاهرود با بیان اینکه این کتاب به همت مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی جهاد کشاورزی سمنان منتشر شده است، تاکید کرد: دانش فنی خاک از مهمترین محورهای این کتاب محسوب میشود.
وی با بیان اینکه یکی از اهداف انتشار کتاب جامع «دانش خاک، از ساختار تا قانون» در واقع ارتقای دانش تخصصی و تقویت ادبیات علمی حوزه خاک است، تاکید کرد: افزایش آگاهی تخصصی کارشناسان، تسهیل تصمیمسازی و تقویت برنامهریزی برای توسعه پایدار در حوزه منابع خاک از مهمترین محورهای این کتاب است.
معاون آب و خاک جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه کتاب «دانش خاک، از ساختار تا قانون» میتواند به عنوان مرجع آموزشی و اجرایی برای محققان، مدیران و دستاندرکاران بخش کشاورزی و محیطزیست و خاک مورد استفاده قرار گیرد، گفت: اجرای دقیقتر قوانین و بهبود مدیریت خاک یکی از اهداف مهمی است که انتشار این کتاب، دنبال میکند.
شاهینی با اشاره به اهمیت خاک به عنوان یک گنجینه ارزشمند طبیعی برای همه دنیا و به خصوص ایران و استان سمنان به واسطه چالشهای طبیعی و اقلیمی و محیط زیستی، ادامه داد: چالشهای پیشِ رو از جمله فرسایش، آلودگی و بهرهبرداری ناپایدار از خاک در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه در بخشهایی از این کتاب همچنین راهکارهای عملی مبتنی بر دانش روز جهان و سیاستهای کلان کشور در مقابل تخریب و نابودی خاک نیز گنجانده شده است، افزود: تبیین استانداردها و قوانین ملی و بینالمللی مرتبط با خاک از دیگر بخشهای مهم این کتاب به شمار میآید.
نظر شما