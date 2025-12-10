اعزام کاروان راهیان نور کهگیلویه وبویراحمد به مناطق عملیاتی جنوب

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد پاسدار مصطفی گلستانی فر ظهر چهارشنبه در حاشیه اعزام ششمین کاروان راهیان نور دانش‌آموزی کهگیلویه و بویراحمد به مناطق عملیاتی جنوب کشور، گفت: ششمین کاروان راهیان نور دانش آموزی استان کهگیلویه و بویراحمد امروز از شهرستان لنده، کهگیلویه، چرام و مارگون به تعداد ۴۰۰ دانش آموز و عوامل اجرایی عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.

وی اظهار کرد: این سفر سه روزه، فرصتی برای آشنایی دانش‌آموزان با فرهنگ ایثار و شهادت، رشادت‌های رزمندگان و شهدای دانش‌آموز و فرهنگی استان در دوران دفاع مقدس است.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی کهگیلویه و بویراحمد افزود: دانش‌آموزان در این سفر از یادمان‌های طلائیه، علقمه، شلمچه، معراج شهدا و رزمایش فرهنگی تربیتی اردوگاه شهید مسعودیان بازدید و در طول مسیر، از حضور راویان دفاع مقدس، اساتید و فعالان فرهنگی بهره‌مند می‌شوند.

وی با اشاره به استقبال گسترده دانش‌آموزان از این برنامه‌ها، تأکید کرد: از مسئولین استانی درخواست داریم تا کمک کنند مطابق سال‌های گذشته، بیشترین اعزام را در استان کهگیلویه و بویراحمد داشته باشیم.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه این استان در هشت سال دفاع مقدس یک چهارم شهدای دانش‌آموز و فرهنگی کشور را به خود اختصاص داده است، ادامه داد: این امر، سند افتخاری برای استان است و ما وظیفه داریم با فراهم کردن بسترهای مناسب، راه و سیره شهدا را به نسل جوان منتقل کنیم.

سرگرد گلستانی فر اضافه کرد: دانش‌آموزان امروز، مشتاق به آشنایی با فرهنگ و سیره شهدا هستند و این سفر، گامی مهم در راستای تحقق این هدف است.