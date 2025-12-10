  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۰

اعزام کاروان راهیان نور کهگیلویه وبویراحمد به مناطق عملیاتی جنوب

اعزام کاروان راهیان نور کهگیلویه وبویراحمد به مناطق عملیاتی جنوب

یاسوج-دوازدهمین کاروان راهیان نور دانش‌آموزی استان کهگیلویه و بویراحمد، صبح چهارشنبه با حضور ۴۰۰ دانش‌آموز و عوامل اجرایی از شهرستان های کهگیلویه، چرام، لنده عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد پاسدار مصطفی گلستانی فر ظهر چهارشنبه در حاشیه اعزام ششمین کاروان راهیان نور دانش‌آموزی کهگیلویه و بویراحمد به مناطق عملیاتی جنوب کشور، گفت: ششمین کاروان راهیان نور دانش آموزی استان کهگیلویه و بویراحمد امروز از شهرستان لنده، کهگیلویه، چرام و مارگون به تعداد ۴۰۰ دانش آموز و عوامل اجرایی عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.

وی اظهار کرد: این سفر سه روزه، فرصتی برای آشنایی دانش‌آموزان با فرهنگ ایثار و شهادت، رشادت‌های رزمندگان و شهدای دانش‌آموز و فرهنگی استان در دوران دفاع مقدس است.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی کهگیلویه و بویراحمد افزود: دانش‌آموزان در این سفر از یادمان‌های طلائیه، علقمه، شلمچه، معراج شهدا و رزمایش فرهنگی تربیتی اردوگاه شهید مسعودیان بازدید و در طول مسیر، از حضور راویان دفاع مقدس، اساتید و فعالان فرهنگی بهره‌مند می‌شوند.

وی با اشاره به استقبال گسترده دانش‌آموزان از این برنامه‌ها، تأکید کرد: از مسئولین استانی درخواست داریم تا کمک کنند مطابق سال‌های گذشته، بیشترین اعزام را در استان کهگیلویه و بویراحمد داشته باشیم.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه این استان در هشت سال دفاع مقدس یک چهارم شهدای دانش‌آموز و فرهنگی کشور را به خود اختصاص داده است، ادامه داد: این امر، سند افتخاری برای استان است و ما وظیفه داریم با فراهم کردن بسترهای مناسب، راه و سیره شهدا را به نسل جوان منتقل کنیم.

سرگرد گلستانی فر اضافه کرد: دانش‌آموزان امروز، مشتاق به آشنایی با فرهنگ و سیره شهدا هستند و این سفر، گامی مهم در راستای تحقق این هدف است.

کد خبر 6684418

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها