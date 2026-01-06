خبرگزاری مهر، گروه استانها-نسیم راوند: از گلزار شهدای یاسوج، سفر آغاز شد؛ سفری نه فقط در جغرافیای جنوب، بلکه در عمق تاریخ. قرعه همراهی با این کاروان راهیان نور دانشآموزی امسال به نام من افتاد تا در کنار دختران دانشآموز کهگیلویه و بویراحمد، راهی سرزمینهایی شویم که هنوز بوی ایثار میدهند.
۳۵۰ دانشآموزی که، با کولهباری از کنجکاوی و دلهایی آماده شنیدن، پس از مراسم بدرقه، عازم خوزستان شدند؛ دیاری که نامش با مقاومت گره خورده است.
روایت جنگ برای نسل نادیدهگیرنده جنگ
در طول مسیر، فضای اتوبوس پر بود از گفتوگوهای نسل دهه هشتادی؛ نسلی که جنگ را ندیده اما تشنه دانستن است. با پیوستن محمد نصیری زاده، از یادگاران هشت سال دفاع مقدس، روایتها رنگ دیگری گرفت.
او برای دانشآموزان از تداوم دشمنیها، از جنگ ۱۲ روزه اخیر و از ایستادگی مردم ایران سخن گفت و تأکید کرد: اگر روحیه مقاومت نبود، این پیروزیها رقم نمیخورد.
ورود به خوزستان؛ سرزمین شعله و شهادت
شعلههای میادین نفتی اهواز، نخستین تصویر از خوزستان قهرمان بود، استقبال گرم کاروانهای میزبان و حرکت بهسوی محل اسکان، حال و هوای سفر را معنویتر کرد. در مسیر، تصاویر شهدای سالهای اخیر، از فرماندهان تا دانشمندان، نگاهها را میخکوب میکرد؛ یادآور بهای سنگینی که این سرزمین برای امنیت پرداخته است.
در اردوگاه، یادمان دو شهید گمنام و پیکر نخستین شهید راهیان نور مدافع حرم، دلها را به سکوت و اشک سپرد؛ اشکهایی از جنس فهم و قدردانی.
طلائیه، اروند و شلمچه؛ کلاس درس ایثار
بازدید از طلائیه و اروند رود، تجدید میثاقی بود با غواصان عملیات کربلای ۴؛ روایتهایی از مادرانی که هنوز چشمانتظارند، در شلمچه، آقای موسوی راوی از گردان «روحالله» گفت: از ۳۰۰ نفری که در عملیات والفجر ۸ جنگیدند و تنها ۱۸ نفر بازگشتند. دانشآموزان، شنونده خاموش این روایتها بودند؛ اشک، پاسخ بیواسطه دلها.
هویزه؛ کربلای دانشجویان
صبح روز بعد، مقصد هویزه بود؛ جایی که نامش با شهید سید محمدحسین علمالهدی و یارانش عجین است. آقای محمدی راوی، از روزهای آغازین جنگ گفت: از مقاومت مردمی، عملیات نصر و تصمیمهایی که سرنوشت یک حماسه را رقم زد.
او شهادت مظلومانه رزمندگانی که تا آخرین لحظه ایستادند و هویزه را به نماد وفاداری بدل کردند روایت کرد.
مزار شهدای هویزه، امروز میعادگاه رهپویان نور است؛ جایی که سکوتش از هزار خطابه گویاتر است.
عهدی دوباره با ایران
دانشآموزان در کنار مزار شهدا، سرود «ای ایران» را زمزمه کردند و پیمان بستند که راه شهیدان را ادامه دهند. ۱۶ دی ۱۴۰۴، چهل و پنجمین سالگرد شهدای هویزه، در حالی گرامی داشته شد که یاد آنان، چراغ راه عبور از روزهای سخت امروز است.
اعزام ۶ هزار دانشآموز به مناطق عملیاتی جنوب
در این رابطه رئیس بسیج دانشآموزی کهگیلویه و بویراحمد هم از از اعزام گسترده دانشآموزان به اردوهای راهیان نور خبر داد.
سرگرد مصطفی گلستانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا پایان امسال ۶ هزار دانشآموز دختر و پسر از مناطق عملیاتی جنوب بازدید میکنند که تاکنون ۴ هزار و ۶۱۰ نفر اعزام شدهاند.
وی افزود: از این تعداد، ۲ هزار و ۸۵۰ نفر دختر هستند و هدف اصلی این اردوها، آشنایی نسل جوان با فداکاریها و ارزشهای دفاع مقدس است.
گلستانی یادآور شد: استان کهگیلویه و بویراحمد ۴۴۶ شهید دانشآموز را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است
