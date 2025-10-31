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۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۵۵

اعزام ۳۵۰ دانش آموز کهگیلویه و بویراحمدی به مناطق عملیاتی جنوب

اعزام ۳۵۰ دانش آموز کهگیلویه و بویراحمدی به مناطق عملیاتی جنوب

یاسوج-مسئول بسیج دانش آموزی کهگیلویه و بویراحمد از اعزام ۳۵۰ دانش آموز هم استانی به مناطق عملیاتی جنوب خبر داد.

سرگرد مصطفی گلستانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امروز سومین کاروان دانش آموزی به تعداد ۳۵۰ نفر به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه این دانش آموزان عشایری از شهرهای لیکک، مارگون، پاتاوه، دنا و یاسوج هستند، بیان کرد: دانش آموزان در این سفر از مناطق القمه، طلائیه، اروند، یادمان شهدا و شلمچه بازدید می‌کنند.

مسئول بسیج دانش آموزی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این سفر سه روزه است، تاکید کرد: تبیین فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس بین نسل جوان از مهمترین اهداف اعزام کاروان راهیان نور است.

وی گفت: برگزاری جشن برای دانش آموزان، اجرای مسابقات فرهنگی، مسابقه خاطره جاوید، روایتگری دانش آموزان در معرفی یادمان‌ها از دیگر برنامه‌های جانبی این اردو است.

سرگرد گلستانی فر بیان کرد: تاکنون در مرحله اول و دوم اردوهای راهیان نور ۷۰۰ دانش آموز دختر استان کهگیلویه و بویراحمد به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شده

کد مطلب 6640043

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