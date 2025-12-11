به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المصری الیوم، دولت ترامپ رسماً اجرای برنامه موسوم به کارت طلایی وی را آغاز کرده است؛ بر اساس این برنامه، کسانی که قصد دریافت سریع مجوز اقامت در آمریکا را دارند باید در ابتدا پانزده هزار دلار به وزارت امنیت داخلی این کشور پرداخت کنند.

بعد از انجام تحقیقات لازم، افراد مذکور یک میلیون دلار برای دریافت ویزا می‌پردازند و می‌توانند در آمریکا زندگی کرده و کار کنند.

ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت که این کارت در واقع یک کارت اقامت دائم است اما قدرتمندتر عمل می‌کند!

وزیر بازرگانی آمریکا نیز مدعی شد که ۱۰ هزار نفر برای دریافت این کارت ثبت نام کرده‌اند. وی ابراز امیدواری کرد که آمریکا بتواند با فروش هزاران عدد از این کارت میلیاردها دلار پول جمع کند!

این طرح در حالی آغاز به کار کرده که واشنگتن اقدامات خود را برای مقابله با مهاجران شدت بخشیده، هزینه ویزای کار را افزایش داده و مهاجران بدون مدرک را اخراج می‌کند.