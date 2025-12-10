  1. استانها
۹۳ اثر در شانزدهمین جشنواره علامه حلی برگزیده شد

قم- دبیر شانزدهمین جشنواره علامه حلی از انتخاب ۹۳ اثر برگزیده در این دوره از جشنواره خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدصالح مازنی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری شانزدهمین جشنواره علامه حلی که در مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه‌های علمیه برگزار شد، از انتخاب ۹۳ اثر برگزیده در این دوره از جشنواره خبر داد و گفت: از میان بیش از ۱۱ هزار اثر ارسالی، ۶۴ مقاله، ۱۹ کتاب، هفت پایان‌نامه و سه تحقیق پایانی به عنوان آثار برتر معرفی شده‌اند.

دبیر جشنواره علامه حلی نیز با اشاره به فعال بودن ۱۲ گروه علمی در این جشنواره و آغاز به کار آن از سال ۱۳۸۷، یادآور شد: اختتامیه مرحله کشوری شانزدهمین جشنواره علامه حلی، روز شنبه بیست و دوم آذرماه از ساعت ۹ صبح در مدرسه علمیه معصومیه قم برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام مازنی افزود: شانزدهمین جشنواره علامه حلی تاکنون در حدود ۳۰۰ مدرسه علمیه در سراسر کشور و نیز در ۳۰ استان و مناطق ویژه حوزوی برگزار شده است.

وی تقدیر از آثار برتر پژوهشی مرتبط با یک‌هزار و پانصدمین سال ولادت نبی مکرم اسلام (ص) را از ویژگی‌های این دوره از جشنواره عنوان کرد و از رونمایی از دو مجلد آثار برتر جشنواره‌های چهاردهم و پانزدهم در مراسم اختتامیه شانزدهمین جشنواره خبر داد.

حجت‌الاسلام مازنی ادامه داد: در این دوره از جشنواره، بیش از ۱۱ هزار اثر از سوی طلاب جوان و استادان به دبیرخانه جشنواره واصل شد که ۷۱۵ اثر از این تعداد در مرحله بررسی‌های استانی برگزیده شدند.

دبیر جشنواره علامه حلی افزود: در مرحله بعدی، ۲۹۲ اثر به مرحله ارزیابی تفصیلی راه یافت و در نهایت ۹۳ اثر به عنوان آثار برگزیده شانزدهمین جشنواره علامه حلی معرفی شدند که از این میان ۶۴ اثر مقاله، ۱۹ اثر کتاب، هفت اثر پایان‌نامه و سه اثر تحقیق پایانی بوده است.

