نخستین رویداد البسه سنتی هرمزگان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر چهارشنبه نخستین رویداد البسه سنتی هرمزگان با عنوان «دیریا بر تن» با حضور سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی و جمعی از مدیران و هنرمندان صنایع دستی افتتاح شد.

رویدادی فراتر از لباس؛ پیوند سنت، فرهنگ و کسب‌وکار

ساناز رمجی، معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان در سخنرانی خود ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد اظهار کرد: اولین رویداد البسه سنتی هرمزگان فقط مربوط به لباس نیست؛ همه ملزومات وابسته به پوشاک، از تصویر تا لوازم جانبی، در چارچوب این برنامه تعریف شده است.

او با اشاره به هماهنگی‌های گسترده در سطح سازمانی، محلی و استانی گفت: این رویداد با همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، شرکت شهرک‌های صنعتی و مؤسسه «مشق آفرینش» و با مشارکت گسترده هنرمندان شکل گرفته است.

سه محور اصلی؛ از تولید تا آموزش و تجاری‌سازی

رمجی با تشریح نقش معاونت صنایع‌دستی در این برنامه افزود: در حوزه صنایع‌دستی، سه محور اصلی شامل تولید، آموزش و ترویج، و بازاریابی و تجاری‌سازی در نظر گرفته شده است. هدف ما این بود که طراحی رویداد به‌گونه‌ای باشد که این سه هدف به‌صورت کامل محقق شود.

معاون صنایع‌دستی هرمزگان گفت: در این رویداد بخش‌های متنوعی از جمله نمایشگاه آثار هنرمندان، کارگاه‌های تخصصی و نشست‌های آموزشی پیش‌بینی شده است و اساتید برجسته‌ای مانند خانم همتی، خانم پزشکی و آقای چمنی در کنار هنرمندان حضور دارند.

مسابقه مد پایدار و حرکت به سمت رویدادی سالانه

او با اشاره به بخش مد و طراحی گفت: در حوزه مد پایدار نیز انجمن مد پایدار استان مسابقه‌ای طراحی کرده است که جزئیات و مزایای آن طی رویداد اعلام خواهد شد.

رمجی ادامه داد: در نظر داریم این رویداد را به‌صورت سالانه برگزار کنیم و اگر همراهی و مشارکت هنرمندان و نهادهای مرتبط ادامه داشته باشد، این برنامه می‌تواند به یکی از رویدادهای شاخص فرهنگی استان تبدیل شود.