توسعه آزمایشگاه آموزشی خودروی برقی در دانشگاه شریف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، تفاهمنامه طراحی، راهاندازی و توسعه «آزمایشگاه آموزشی خودرو برقی» بین دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف و شرکت مهتاب انرژی پاسارگاد (هلدینگ برق و یوتیلیتی گروه انرژی پاسارگاد) امضا شد.
بر این اساس، دو طرف توافق کردند با توجه به نیاز کشور به توسعه فناوریهای نوین در حوزه حملونقل برقی و گذار به انرژیهای پاک، در زمینه طراحی، راهاندازی و توسعه «آزمایشگاه آموزشی خودرو برقی» در دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف و نیز اجرای فعالیتهای پژوهشی، آموزشی و توسعهای مرتبط با فناوریهای خودرو برقی همکاری کنند.
بابک خلج رئیس دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه دانشگاه نقطه وصل حاکمیت و صنعت محسوب میشود گفت: حلقه مفقوده آموزش و ارائه ایدههای جدید برای استفاده از انرژیهای پاک در دانشکده مهندسی برق، آزمایشگاه خودرو برقی است تا زمینه آشنایی دانشجویان با ایدههای نوین این حوزه و توسعه این فناوری در کشور فراهم شود. وی افزود: با توجه به اینکه فناوری خودروها از مکانیک به سمت الکترونیک پیش میرود با ایجاد این آزمایشگاه، آموزش طراحی و ساخت انواع خودرو برقی در دانشگاه هدفمند خواهد شد.
