بیشترین بارش باران در کدام شهرهای خوزستان ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سبزه‌زاری پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: بررسی داده‌های ایستگاه‌های باران‌سنجی استان نشان می‌دهد که طی ۲۴ ساعت گذشته، لالی با ۳۶ میلی‌متر بیشترین میزان بارش را در میان نقاط استان ثبت کرده است. پس از آن، اندیمشک با ۳۱.۹ میلی‌متر و مسجدسلیمان با ۳۱.۸ میلی‌متر در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

وی افزود: در شوشتر ۲۰.۶ میلی‌متر، گتوند ۲۹.۳، شوش ۲۳، بستان ۱۸.۲، دزفول ۱۸.۱، ایستگاه کشاورزی اهواز ۱۶، اهواز ۱۱.۳، هندیجان ۸.۲، ایذه ۷.۸، دزپارت ۶.۳، رامهرمز ۶، شادگان ۵.۵، آبادان ۴.۷، بندر ماهشهر ۴، امیدیه ۲.۸، آغاجاری ۲.۶ و بهبهان ۲ میلی‌متر بارش باران ثبت شده است.

سبزه‌زاری با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی گفت: بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، بارش‌ها تا فردا در اغلب نقاط استان ادامه دارد و احتمال وقوع آب‌گرفتگی معابر و افزایش حجم روان‌آب در برخی مناطق وجود دارد.