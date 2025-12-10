  1. استانها
  2. خوزستان
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۲

بیشترین بارش باران در کدام شهرهای خوزستان ثبت شد

بیشترین بارش باران در کدام شهرهای خوزستان ثبت شد

اهواز – مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین میزان بارندگی در شهرهای لالی، اندیمشک و مسجدسلیمان به ترتیب با ۳۶، ۳۱.۹ و ۳۱.۸ میلی‌متر ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سبزه‌زاری پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: بررسی داده‌های ایستگاه‌های باران‌سنجی استان نشان می‌دهد که طی ۲۴ ساعت گذشته، لالی با ۳۶ میلی‌متر بیشترین میزان بارش را در میان نقاط استان ثبت کرده است. پس از آن، اندیمشک با ۳۱.۹ میلی‌متر و مسجدسلیمان با ۳۱.۸ میلی‌متر در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

وی افزود: در شوشتر ۲۰.۶ میلی‌متر، گتوند ۲۹.۳، شوش ۲۳، بستان ۱۸.۲، دزفول ۱۸.۱، ایستگاه کشاورزی اهواز ۱۶، اهواز ۱۱.۳، هندیجان ۸.۲، ایذه ۷.۸، دزپارت ۶.۳، رامهرمز ۶، شادگان ۵.۵، آبادان ۴.۷، بندر ماهشهر ۴، امیدیه ۲.۸، آغاجاری ۲.۶ و بهبهان ۲ میلی‌متر بارش باران ثبت شده است.

سبزه‌زاری با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی گفت: بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، بارش‌ها تا فردا در اغلب نقاط استان ادامه دارد و احتمال وقوع آب‌گرفتگی معابر و افزایش حجم روان‌آب در برخی مناطق وجود دارد.

کد خبر 6684478

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی IR ۱۸:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      7 0
      پاسخ
      قبول ❤❤❤😄😄
    • IR ۰۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      9 6
      پاسخ
      رامشیرجزامارخوزستان نبود
    • داریوش CA ۰۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      19 1
      پاسخ
      اهواز یه ساعت بارون بیاد تمام خيابون ها رو آب و فاضلاب پر میکنه طوری‌ که تردد مختل میشه و متاسفانه سالها همین وضعیت هست نه شهرداری نه ادارات آب و فاضلاب و ارگان های دیگه هیچ کار اساسی انجام نمی‌دهند کارگران زحمتکش رو با تی و جارو میفرستن که آب رو پارو کنند این نهایت تدبیر و عقلانیت ادارات که مسئولیت دارند شده
    • عدنان IR ۰۶:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      8 3
      پاسخ
      بارون خیلی ضعیف بود مردم گندم کاشتن منتظر رحمت خداهستند
    • علی داود حجازی IR ۱۵:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      1 0
      پاسخ
      سلام.شکر خدا میکنم بر ما منت گذاشت ودعای ساده مردم وخلق خود را شنید ووطن ما ایران را از رحمتش بی نصیب نکرد...الهی شکرت
    • IR ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      3 0
      پاسخ
      🔴ایزد بزرگ را هزاران بار سپاس 🔻سامانه بارشی بزرگ و قدرتمندی که از روی خلیج فارس تا دریای کاسپین گسترده شده و تقریباً تمام ایران از ارش پر خیر و برکت آن بهره‌مند شدند. در تمام طول این سالها به عنوان کسی که علاقمند به حوزه هواشناسی و باد و باران و سامانه‌های مختلف است (از جایگاه یک روستایی که نگاهش به آسمان و رحمت حضرت دوست است) باور کنید چنین تصویری را ندیده بودم... این تصویر نشان می‌دهد که خدای بزرگ خدای ایران و آفریدگار مهربان حواسش به ما مردم هست
    • سحر IR ۱۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      2 0
      پاسخ
      سلام مردم هم باید به هم رحم کنند تا خدا هم به ما بندگان رحم کند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها