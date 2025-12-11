به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی خوزستان، سامانه بارشی اخیر در نقاط مختلف استان موجب بارشهای قابل توجه شد. در این میان، شهرستان لالی با ۱۳۷.۹ میلیمتر بارش در صدر جدول قرار گرفت و بیشترین سهم را از این سامانه داشت.
پس از لالی، ایذه با ۸۰.۴ میلیمتر، گتوند با ۷۴.۲ میلیمتر و هندیجان با ۶۵.۸ میلیمتر بارش در رتبههای بعدی قرار گرفتند. همچنین شهرستانهای حسینیه با ۶۰.۸ میلیمتر، رامهرمز با ۵۹.۹ میلیمتر و دهدز با ۵۱.۵ میلیمتر بارش قابل توجهی را ثبت کردند.
در سایر نقاط استان نیز بارشها به شکل گسترده گزارش شد؛ از جمله صفیآباد دزفول با ۴۱.۶ میلیمتر، بهبهان با ۳۹.۶ میلیمتر، بندر ماهشهر و شادگان هرکدام با ۳۸ میلیمتر، رامشیر با ۳۷.۴ میلیمتر، مسجدسلیمان با ۳۶.۸ میلیمتر و شوش با ۳۶ میلیمتر.
همچنین امیدیه با ۳۲.۴ میلیمتر، بستان با ۳۱.۳ میلیمتر، شوشتر با ۳۰.۵ میلیمتر، آغاجاری با ۲۷.۶ میلیمتر، آبادان با ۲۵.۲ میلیمتر، کشاورزی اهواز با ۲۴ میلیمتر و شهر اهواز با ۱۶.۸ میلیمتر بارش ثبت کردند.
این گزارش نشان میدهد سامانه بارشی اخیر گستره وسیعی از استان را تحت تأثیر قرار داده و موجب افزایش سطح آبهای سطحی و تقویت منابع آبی شده است.
