به گزارش خبرنگار مهرفبورس تهران در آخرین روز کاری هفته با چهره‌ای متفاوت نسبت به هفته‌های گذشته بسته شد؛ فضایی که نشانه‌های بازگشت اعتماد و ورود جریان‌های تازه نقدینگی را می‌توان در آن به‌روشنی لمس کرد. شاخص‌ها یک‌دست سبز بودند و از صنایع بزرگ تا سهام شرکت‌های متوسط، همگی با تقاضای فعال روبه‌رو شدند.

معامله‌گران حقیقی که مدت‌ها در حاشیه مانده بودند، این بار حضوری پررنگ‌تر داشتند و بسیاری آن را نتیجه ثبات نسبی در متغیرهای کلان اقتصادی و کاهش انتظارات تورمی می‌دانند. رشد هم‌زمان نمادهای شاخص‌ساز و سهم‌های کوچک‌تر نشان می‌دهد که بازار از فاز نوسان‌های مقطعی فاصله گرفته و به سمت رفتاری هماهنگ‌تر حرکت می‌کند؛ نشانه‌ای که از نظر تحلیل‌گران به معنی بلوغ نسبی در رفتار سرمایه‌گذاران است.

چرخش نگاه از ریسک به فرصت

ماه‌های گذشته، بازار سرمایه در میان نوسانات ارزی و ابهام‌های سیاستی، گرفتار فضای بی‌اعتمادی شده بود. اما اکنون، میان معامله‌گران یک تغییر لحن محسوس دیده می‌شود: از واهمه ریزش به انتظار رشد. در تالارهای مجازی و گفت‌وگوهای میدانی، بیشتر فعالان از «خوش‌بینی محتاطانه» سخن می‌گویند؛ نوعی باور جمعی که می‌گوید مسیر جنبه‌های بنیادی شرکت‌ها و قیمت جهانی کالاها می‌تواند پشتوانه تداوم اصلاح مثبت باشد.

در این میان، تحلیل‌گران فنی نیز تأکید می‌کنند که عبور شاخص هم‌وزن از سطوح روانی تازه، به معنای مشارکت گسترده‌تر سهامداران خرد است؛ همان نیرویی که در صورت حفظ پایداری، موتور رشد متوازن بازار را روشن نگه می‌دارد. افزون بر این، افزایش ارزش بازار شرکت‌های بزرگ فلزی و پتروشیمی، زمینه‌ای را برای بهبود جریان نقدینگی فراهم کرده که در نهایت، به سود بنگاه‌های کوچک‌تر نیز تمام می‌شود.

فرابورس؛ آرام ولی پیوسته در مسیر صعود

در سوی دیگر، فرابورس ایران هم هم‌سو با روند بورس حرکت کرد، هرچند با آهنگی آرام‌تر. این بازار معمولاً به‌عنوان آیینه‌ای از روندهای کلی اقتصاد و همچنین محلی برای تأمین مالی شرکت‌های کوچک‌تر شناخته می‌شود. رشد شاخص فرابورس نشانه‌ای از بهبود تدریجی اعتماد سرمایه‌گذاران نهادی به این بازار است؛ به‌ویژه در بخش‌هایی مانند صنایع دانش‌بنیان، دارویی و مالی که در ماه‌های اخیر توجه بیشتری را جلب کرده‌اند.

کارشناسان بر این باورند که افزایش ارزش معاملات در فرابورس، حامل دو پیام است: نخست، عمق‌یافتن بازارهای موازی در کنار بورس اصلی و دوم، فعال‌تر شدن بخش خصوصی در استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای. این تحولات، اگرچه تدریجی‌اند، اما به پایداری و تنوع ساختار مالی بازار سرمایه ایران کمک می‌کنند.

چشم‌انداز روزهای آینده

جمع‌بندی روند امروز نشان می‌دهد که بازار سرمایه پس از دوره‌ای طولانی از احتیاط، به استقبال مرحله‌ای تازه از رشد محتاطانه رفته است؛ رشدی که بیش از هیجان، بر پایه واقع‌گرایی و اصلاح رفتاری سرمایه‌گذاران شکل گرفته. با این حال، تداوم این مسیر همچنان به ثبات سیاسی و ارزی، و نیز سیاست‌های آتی دولت در حوزه نرخ سود و قیمت انرژی وابسته است.

اگر این ثبات حفظ شود و جریان نقدینگی تازه در بازار باقی بماند، می‌توان انتظار داشت که بورس و فرابورس هر دو در هفته‌های آینده، نقش جدی‌تری در ترسیم چشم‌انداز اقتصادی کشور ایفا کنند — چشم‌اندازی که شاید سرآغاز مرحله‌ای تازه از بازسازی اعتماد عمومی به بازار سرمایه باشد.