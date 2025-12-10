ارزش معاملات بورس از مرز ۸۴ هزار میلیارد تومان گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس با جهش ۴۰٬۹۲۱ واحدی در عدد ۳٬۵۴۸٬۱۴۷ واحد ایستاده است؛ رقمی که از تثبیت روند صعودی در هفته جاری خبر میدهد. شاخص هموزن نیز با رشد ۱۱٬۸۸۹ واحد به سطح ۹۹۷٬۷۶۳ واحد رسیده و نشاندهندهی افزایش تقاضا نهتنها در نمادهای بزرگ، بلکه در سهمهای متوسط و کوچک بازار است.
افزایش شاخص هموزن معمولاً نشانهای از رشد متوازن کلیت بازار است؛ زیرا در محاسبهی آن وزن شرکتها به اندازهی ارزش بازارشان وابسته نیست و رشد آن بیانگر بهبود عمومی معاملات در سطح شرکتهای مختلف است. با این حساب، دادهها گویای آن است که امروز تنها سهام شاخصساز رشد نکرده، بلکه بخش عمدهای از سهام بازار در محدوده مثبت نوسان دارد.
در ادامه دادهها، حجم معاملات بورس برابر با ۱۷٫۲۷۵ میلیارد سهم و ارزش معاملات معادل ۸۴٬۶۲۱ میلیارد تومان است؛ حجم قابل توجهی که از چرخش نقدینگی حقیقی به سهام نشان میدهد.
تعداد معاملات روز نیز ۳۰۰ هزار فقره بوده؛ یعنی در کمتر از نیمروز، بیش از سیصد هزار سفارش واقعی وارد بازار شده است. این دادهها معمولاً در روزهایی رخ میدهد که انتظارات تورمی کاهش یافته و نگاه سرمایهگذاران به داراییهای مالی تقویت میشود.
تحلیلگران معتقدند وقتی شاخص کل با چنین قدرتی رشد میکند و ارزش معاملات از مرز ۸۰ هزار میلیارد تومان فراتر میرود، این رفتار نشاندهندهی خروج از فاز رکود معاملاتی و ورود به موج دوم رشد زمستانی بورس است؛ بهویژه اگر ارزش بازار، مانند امروز، از سقف ۱۰۵ میلیون میلیارد تومان عبور کرده باشد.
طبق برآوردهای اولیه، نمادهای بزرگ گروههای فلزات اساسی، پتروشیمی، و بانکها بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتهاند. این گروهها معمولاً با نرخ دلار نیمایی و قیمتهای جهانی هماهنگ هستند؛ از این رو افزایش شاخص کل نشان میدهد نه تنها انتظارات نسبت به نرخ ارز تثبیت شده، بلکه تحلیلگران در حال بازسازی سبدهای جدید با محوریت سهام بنیادیاند.
از طرف دیگر، عملکرد مثبت هموزن هشدار میدهد که سهمهای کوچکتر بازار نیز از رکود خارج شدهاند و سرمایهگذاران خرد هم در جریان معاملات فعال شدهاند. در چنین شرایطی معمولاً شاخص نقدینگی روزهای بعد نیز افزایشی میشود.
همچنین شاخص کل فرابورس با رشد ۲۵۱ واحدی به عدد ۲۹٬۹۹۴ واحد رسید و نشان داد که روند مثبت بورس در فرابورس نیز بازتاب یافته است.
ارزش بازار فرابورس در بازار اول و دوم به رقم ۱۶٬۴۵۲٬۰۳۶ میلیارد تومان و در بازار پایه حدود ۳٬۹۵۲٬۵۵۷ میلیارد تومان رسیده است. حجم معاملات فرابورس ۶٫۳۲۵ میلیارد سهم و ارزش معاملات ۶۲٬۵۸۰ میلیارد تومان اعلام شده است — رقمی که اگرچه از بورس کمتر است، اما همچنان بسیار قابل توجه بهشمار میآید و از پویایی جدی در سهام شرکتهای متوسط خبر میدهد.
تعداد معاملات در فرابورس نیز به بیش از ۲۲۷ هزار فقره رسیده، که نسبت به میانگین هفته قبل رشد محسوسی دارد. بخش عمدهای از ارزش معاملات به نمادهای حوزه انرژی، بیمه و خدمات مالی اختصاص یافته است.
بر اساس نظر «کارشناسان بازار سرمایه»، این سطح از رشد شاخص کل و افزایش ارزش معاملات حاکی از بازگشت اعتماد معاملاتی پس از ماهها نوسان محدود است.
در سناریوی اصلی، چنانچه شاخص کل بتواند سطح ۳٫۵ میلیون واحدی را تثبیت کند، مسیر میانمدت بازار با حمایت بنیادی از نرخ ارز و قیمت جهانی کالاها ادامه خواهد یافت. اما در سناریوی دوم، ممکن است با فشار فروش مقطعی در نمادهای بزرگ مواجه شویم و رشد بازار هموزن ادامه یابد تا تعادل شاخصها برقرار شود.
در هر دو حالت، نشانههای فعلی خبر از رشد نسبی انگیزه خرید و بازیابی انتظارات مثبت در میان فعالان بازار دارد.
گزارش امروز از بازار سهام ایران نمایانگر تحرک بالا، افزایش حجم نقدینگی و تقویت روند رشد شاخصها است.
بورس تهران با جهش بیش از ۴۰ هزار واحدی در شاخص کل، و فرابورس ایران با رشد ۲۵۰ واحدی در نیمروز، به استقبال زمستانی پرحرارت رفتهاند. ارزش کل معاملات در دو بازار به بیش از ۱۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده و این نشانهی روشنی از بازتوزیع نقدینگی در داراییهای مالی و کاهش جذابیت بازار پول است.
به نظر کارشناسان، پایداری چنین حجمی از معاملات در روزهای آینده، میتواند آغاز مرحلهای تازه از رشد بورس در پایان پاییز و شروع زمستان ۱۴۰۴ باشد — مرحلهای که شاید سرآغاز خروج سرمایهگذاران از حالت انتظار و ورود قطعی به فاز فعال خرید باشد.
