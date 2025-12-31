  1. استانها
  2. بوشهر
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۰۴

۲۰۰ مربی اعتکاف بوشهری در نشست‌های تبیینی مشارکت کردند

بوشهر-مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر از برگزاری سلسله نشست‌های تبیینی کتاب «حالت پرواز» با حضور بیش از ۲۰۰ نفر از مربیان فرهنگی اعتکاف‌های دانش‌آموزی در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قادری بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سلسله نشست‌های تبیین کتاب «حالت پرواز» با هدف آشنایی مربیان با مبانی و برنامه‌های محتوایی مرتبط با نوجوانان و همچنین تبیین نقش این کتاب «حالت پرواز» در ایجاد شبکه «سفیر آیه‌ها» در ایام اعتکاف، در سطح شهرستان‌های استان برگزار شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی جهت آشنایی نوجوانان با مفاهیم قرآن کریم، اظهار کرد: این نشست‌ها در راستای تبیین دو محور اصلی «بنیاد نوجوانان و برنامه‌های محتوایی اعتکاف نوجوانی» و همچنین «کتاب حالت پرواز و تشکیل شبکه سفیر آیه‌ها» طراحی شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: کتاب «حالت پرواز» به عنوان نقشه‌راهی برای مربیان، در جهت کیفی‌سازی فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی در میان نوجوانان شرکت‌کننده در اعتکاف تدوین شده است.

