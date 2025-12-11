  1. استانها
محمدی‌ثانی: پیش‌ثبت‌نام اعتکاف دانش‌آموزی در خراسان‌شمالی آغاز شد

بجنورد– معاون پرورشی آموزش‌وپرورش خراسان‌شمالی از فعال شدن پیش‌ثبت‌نام اعتکاف دانش‌آموزی در سامانه نورینو خبر داد و گفت: دانش‌آموزان از طریق پنل کاربری می‌توانند اقدام کنند.

حسین محمدی‌ثانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دانش‌آموزان خراسان‌شمالی می‌توانند با ورود به سایت my.medu.ir و استفاده از پنل کاربری خود، نسبت به پیش‌ثبت‌نام اعتکاف دانش‌آموزی اقدام کنند.

وی ادامه داد: سامانه دانش‌آموزی «نورینو» با هدف پاسخگویی به پرسش‌های دینی و مذهبی دانش‌آموزان و همچنین فراهم‌کردن بستر ثبت‌نام و اطلاع‌رسانی مسابقات و فعالیت‌های فرهنگی و پرورشی آغاز به کار کرده است.

محمدی‌ثانی با اشاره به فعال شدن بخش پیش‌ثبت‌نام اعتکاف دانش‌آموزی از ۸ آذرماه افزود: دانش‌آموزان پس از ورود به سامانه نورینو و مراجعه به بخش «پویش‌ها و مسابقات عمومی» می‌توانند با انتخاب گزینه «پیش‌ثبت‌نام اعتکاف دانش‌آموزی»، برای حضور در مراسم معنوی اعتکاف سال ۱۴۰۴ ثبت‌نام کنند.

