اجرای گسترده طرح «زندگی با آیه‌ها» در اعتکاف کرمانشاه

کرمانشاه- دبیر استانی طرح زندگی با آیه‌ها در استان کرمانشاه از اجرای برنامه‌های گسترده قرآنی، فرهنگی و گفتمانی این طرح همزمان با ایام اعتکاف در مساجد این استان خبر داد.

حجت‌الاسلام ارسلان کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند اجرای این طرح ملی اظهار کرد: بحمدالله امسال سومین سال برگزاری طرح ملی زندگی با آیه‌ها در حال اجراست و استان کرمانشاه یکشنبه میزبان تیم‌هایی در قالب بانوان و آقایان به‌عنوان سفیران این طرح در ایام اعتکاف بود.

وی افزود: این تیم‌ها برنامه‌های خود را در قالب اجرای فعالیت‌های تبلیغی و قرآنی، برگزاری گفتمان‌ها و پاتوق‌های گفت‌وگو در میان نوجوانان و جوانان، تبیین موضوعات عفاف و حجاب، جمعیت و فرزندآوری و همچنین برگزاری بوم‌های نوجوانان و نشر اپلیکیشن طرح در مساجد استان اجرا خواهند کرد.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه ادامه داد: در همین راستا کتاب‌هایی با عنوان «حالت پرواز» که شامل ۳۰ آیه منتخب همراه با نکات آموزنده است، تهیه و در اختیار معتکفین قرار خواهد گرفت.

دبیر استانی طرح «زندگی با آیه‌ها» تصریح کرد: با همکاری فعالان قرآنی، ۳۰ محفل قرآنی در سطح شهر کرمانشاه و سایر نقاط استان با حضور قاریان ممتاز کشور و استان و سخنرانان مطرح جهت تفسیر آیات منتخب، در مساجد محل برگزاری اعتکاف اجرا خواهد شد.

کریمی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این برنامه‌ها با هدف انس هرچه بیشتر نوجوانان، جوانان و عموم مردم با قرآن کریم و تقویت سبک زندگی قرآنی در سطح محلات و مساجد استان دنبال می‌شود.

