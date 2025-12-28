حجت‌الاسلام ارسلان کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند اجرای این طرح ملی اظهار کرد: بحمدالله امسال سومین سال برگزاری طرح ملی زندگی با آیه‌ها در حال اجراست و استان کرمانشاه یکشنبه میزبان تیم‌هایی در قالب بانوان و آقایان به‌عنوان سفیران این طرح در ایام اعتکاف بود.

وی افزود: این تیم‌ها برنامه‌های خود را در قالب اجرای فعالیت‌های تبلیغی و قرآنی، برگزاری گفتمان‌ها و پاتوق‌های گفت‌وگو در میان نوجوانان و جوانان، تبیین موضوعات عفاف و حجاب، جمعیت و فرزندآوری و همچنین برگزاری بوم‌های نوجوانان و نشر اپلیکیشن طرح در مساجد استان اجرا خواهند کرد.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه ادامه داد: در همین راستا کتاب‌هایی با عنوان «حالت پرواز» که شامل ۳۰ آیه منتخب همراه با نکات آموزنده است، تهیه و در اختیار معتکفین قرار خواهد گرفت.

دبیر استانی طرح «زندگی با آیه‌ها» تصریح کرد: با همکاری فعالان قرآنی، ۳۰ محفل قرآنی در سطح شهر کرمانشاه و سایر نقاط استان با حضور قاریان ممتاز کشور و استان و سخنرانان مطرح جهت تفسیر آیات منتخب، در مساجد محل برگزاری اعتکاف اجرا خواهد شد.

کریمی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این برنامه‌ها با هدف انس هرچه بیشتر نوجوانان، جوانان و عموم مردم با قرآن کریم و تقویت سبک زندگی قرآنی در سطح محلات و مساجد استان دنبال می‌شود.