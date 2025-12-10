به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ روح‌الله نوری صبح چهارشنبه در در آئین افتتاحیه و بهره‌برداری از ۲۸۲پ روژه آبرسانی در ۱۷۷ روستای استان خراسان رضوی از آب شرب بهداشتی، اظهار کرد: اجرای پروژه‌های گسترده آبرسانی در مناطق کم‌برخوردار نتیجه حضور میدانی نیروهای عمرانی و عزم جدی برای رفع کمبودهای حیاتی در روستاهاست.

جانشین نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه این طرح‌ها تنها یک پروژه عمرانی نیست، افزود: آبرسانی به این تعداد روستا بخش مهمی از یک تغییر عمیق در نگاه مدیریتی به توسعه، عدالت و احیای زندگی روستایی است.

وی با اشاره به گذشته مناطق مرزی و محروم کشور گفت: بخش‌های وسیعی از روستاهای مرزی تا سال‌ها از امکانات پایه محروم بودند؛ نبود راه دسترسی، کمبود خدمات درمانی و حتی محدودیت ارتباط بصری با آن سوی مرزها احساس محرومیت پایدار را برای مردم ایجاد کرده بود.

نوری افزود: نسل‌های گذشته با دشواری‌هایی چون مسیرهای خاکی، نبود روشنایی و کمبود شدید خدمات اولیه روبه‌رو بودند، اما امروز زیرساخت‌سازی گسترده پس از انقلاب سبک زندگی در مناطق مرزی را متحول کرده است.

جانشین نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: امنیت، توسعه راه‌ها، آبرسانی، گازرسانی و ارتقای خدمات درمانی از حوزه‌هایی است که در چهار دهه اخیر مسیر پیشرفت سریع طی کرده و این واقعیت اکنون در زندگی مردم کاملاً دیده می‌شود.

وی با اشاره به نقش سپاه در محرومیت‌زدایی افزود: فعالیت‌های عمرانی سپاه بدون ادعا و با نگاه مسئولانه انجام شده است. آبرسانی تنها بخشی از اقداماتی است که در حوزه احداث راه، پل، مراکز درمانی، بهسازی مدارس و تقویت امنیت انجام شده است.

نوری با وجود مشکلات ناشی از تحریم‌ها، کمبود منابع مالی و خشکسالی‌های اخیر، ادامه روند توسعه روستایی را نتیجه «تعهد دستگاه‌ها و تلاش جهادی نیروهای عمرانی» دانست.

جانشین نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین آبرسانی به نقاط محروم را اقدامی فراتر از یک عملیات فنی توصیف کرد و گفت: این پروژه‌ها نقش مهمی در ایجاد توازن جمعیتی، کاهش مهاجرت، تقویت اقتصاد محلی و افزایش امید اجتماعی دارند.

وی اجرای آبرسانی در ۱۷۷ روستا را «پیامی روشن از توقف‌ناپذیری مسیر خدمت‌رسانی» دانست و افزود: بسیاری از این روستاها سال‌ها در انتظار دسترسی به آب پایدار بودند و تکمیل این پروژه‌ها گامی مهم برای حل نیازهای اساسی مردم است.

گفتنی است؛ در پایان مراسم نیز بر ادامه طرح‌های آبرسانی در روستاهای باقیمانده، تقویت شبکه‌های انتقال و بهبود کیفیت آب تأکید شد و اعلام شد مراحل بعدی این پروژه‌ها در نقاط مختلف استان در حال اجراست.