حسن زاده:گام نخست جهاد آبرسانی در خراسان رضوی به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ دوم مجیدرضا حسنزاده صبح چهارشنبه در آئین افتتاحیه و بهرهبرداری از ۲۸۲پ روژه آبرسانی در ۱۷۷ روستای استان خراسان رضوی از آب شرب بهداشتی که در سالن سردار شهید سلیمانی برگزار شد اظهار کرد: مرحله اول «جهاد عظیم آبرسانی» با هدف رفع تنش آبی و توسعه عدالت در مناطق محروم، به بهرهبرداری رسیده و استان خراسان رضوی به عنوان نخستین استان کشور بهطور کامل این مرحله را به پایان رسانده است؛ طرحی که بناست بیش از سه میلیون نفر را در سه استان خراسان بهرهمند کند.
جانشین قرارگاه محرومیتزدایی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به آغاز «جهاد عظیم آبرسانی» در کشور، این طرح را از ارزشمندترین اقدامات محرومیتزدایی دانست و گفت: این حرکت یک کار خدایی، خداپسندانه و در مسیر عدالت است. هر مقدار که به روستاها خدمت شود، در واقع به مردم شهرها نیز خدمت کردهایم و این همان آرمان انقلاب و تأکید امام راحل و رهبر معظم انقلاب است.
وی با اشاره به روحیه جهادی و تأثیر این پروژه بر تقویت عدالت اجتماعی افزود: شهید رئیسی با روح بلندش ناظر این حرکت است و شهید سلامی نیز تمامقد از اجرای پروژههای محرومیتزدایی بهویژه جهاد آبرسانی حمایت کردند.
حسنزاده با بیان اینکه برای اجرای اقدامات اولیه این طرح ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز بوده تصریح کرد: قرارداد این طرح در سال ۱۴۰۰ منعقد شد و در مرحله اول بیش از سه میلیون نفر در قالب ۹۰۶ هزار خانوار تحت پوشش قرار گرفتند.
به گفته جانشین قرارگاه محرومیتزدایی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حجم عملیات انجامشده در مرحله اول شامل ۲۰ هزار و ۹۵۰ کیلومتر انتقال و شبکه توزیع آب، احداث ۶۱۷ هزار و ۴۹۴ مترمکعب مخزن و راهاندازی ۶۳۶ ایستگاه بوده است.
وی با اشاره به عملکرد استان خراسان رضوی گفت: مرحله اول در استان خراسان رضوی بیش از ۱۰۰ درصد تکمیل شده و این استان نخستین محل برگزاری آئین افتتاح گام اول خواهد بود.
حسن زاده افزود: برای اولینبار، شهرستان مشهد نیز در طرح جهاد آبرسانی قرار گرفته؛ چرا که بسیاری از روستاهای اطراف مشهد با تنش جدی آبی مواجه بودند. اکنون ۳۲ شهرستان استان در دستور کار قرار دارند و هر نقطهای که احتمال تنش آبی داشته باشد، تحت پوشش طرح دیده شده است.
جانشین قرارگاه محرومیتزدایی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره گام دوم این طرح نیز توضیح داد: فقط در استان خراسان رضوی ۸۹۶ کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع اجرا خواهد شد. همچنین احداث ۱۱۹ حلقه مخزن با ظرفیت ۲۵ هزار و ۸۰۰ مترمکعب، اجرای ۱۳۹ کیلومتر شبکه برقرسانی، ساخت ۱۱۴۰ حوضچه شیرآلات و نصب ۴۲ آبشیرینکن پیشبینی شده است. اجرای گام دوم مستلزم بیش از ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار است.
وی با اشاره به فعالیتهای سپاه در سایر حوزهها نیز گفت: سپاه پاسداران تمامقد در کنار دولت قرار گرفته و در ۴۶۳ مجتمع آبرسانی کشور، بهویژه در مناطق صعبالعبور، مشارکت دارد. در خراسان رضوی نیز علاوه بر آبرسانی، اقدامات گستردهای در راهسازی، اشتغال، امنیت غذایی و پروژههای عمرانی انجام شده است.
حسنزاده افزود: در حوزه مسکن نیز قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) با همکاری استانداری، پروژههای متعددی در شهر گلبهار و سایر شهرستانهای استان در دست انجام دارد.
جانشین قرارگاه محرومیتزدایی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد: این حجم کار باید مستندسازی شود تا مردم بدانند در مناطق محروم چه اقداماتی صورت گرفته است. سرمایه اصلی انقلاب، مردم هستند و سپاه در مسیر خدمت بیوقفه حرکت میکند.
