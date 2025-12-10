  1. استانها
بیست‌وهفتمین دوره جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در لرستان برگزار می‌شود

خرم آباد- مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان از برگزاری بیست‌وهفتمین دوره جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا داوری در سخنانی با اشاره به برگزاری مرحله استانی بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی لرستان با شعار «جهان، باقصه کودکان راببین» در روزهای ۲۶ و ۲۷ آذرماه ۱۴۰۴ در خرم‌آباد و با اشاره به پیشینه عمیق قصه‌گویی، آن را جریانی پیوسته با تاریخ پیدایش انسان دانست و اظهار داشت: علاقه‌مندی به شنیدن خاطره‌ها و ماجراها امری فطری است که آفریننده دانا در نهاد انسان قرار داده است. به همین دلیل، قصه‌گویی همواره به عنوان یکی از رایج‌ترین و مؤثرترین راه‌ها برای انتقال تجربه و برقراری سرگرمی اصیل مطرح بوده است.

جایگاه والای قصه‌گویی در تربیت نسل‌ها

وی گفت: بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ادامه فرآیند مردمی سازی قصه گویی و ایجاد جایگاه برای معرفی قصه‌ها و قصه گویان برتر استان، ایران و جهان بر آن است تا امسال با برگزاری جشنواره‌های فرآیند محور مسیری پر از دستاورد را طی کند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان، بیان داشت: استمرار ظلم‌های رژیم اشغالگر قدس در قالب نسل کشی در غزه و تحمیل جنگ دوازده روزه به کشورمان خواه ناخواه در ادبیات و جریان قصه گویی نیز تأثیر خواهد گذاشت.

داوری، ارتباط با قصه گویان غیر ایرانی و نهادهای فرهنگی مرتبط در عرصه قصه گویی را مهم دانست و گفت: یکی از اهداف ما تعمیق به نگاه علمی به حوزه قصه و قصه گویی شناسایی قصه گویان برتر و حمایت از آنها در راستای ترویج قصه گویی در جامعه و ایجاد بستر مناسب ارتباطی بین قصه گویان، نخبگان و صاحبان اندیشه است.

وی با اشاره به اهمیت این هنر در تعالیم دینی، یادآور شد: حتی قرآن کریم از ابزار قصه برای انتقال مفاهیم بهره گرفته است، و این خود نشان از جایگاه والای قصه‌گویی در تربیت نسل‌ها دارد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان، هنر قصه‌گویی را از سایر شیوه‌های آموزشی متمایز دانست و دلیل این تمایز را «اثرگذاری عمیق و ماندگار آن در انتقال مفاهیم با کمترین ابزار و امکانات» عنوان کرد.

داوری، افزود: هدف نهایی هر مربی کانون فراتر از انتقال دانش تخصصی است؛ مربیان باید زمینه‌ساز رشد همه‌جانبه اجتماعی، معنوی و علمی کودکان و نوجوانان باشند تا در نهایت، نسلی متخصص، متعهد و دارای ریشه‌های فرهنگی قوی پرورش یابد.

وی گفت: این جشنواره که با هدف «شناسایی، سامان‌دهی و آموزش قصه‌گوها در راستای مأموریت‌های تربیتی» طراحی شده است، که امسال شاهد استقبالی خوبی از سوی هنرمندان و علاقمندان به این هنر بوده‌ایم.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان، عنوان کرد: ثبت‌نام‌ها در سایت دبیرخانه استان از مرز هزار و ۶۰۰ نفر عبور کرده که پس از داوری و فرآیند پایش اولیه، ۶۰ شرکت‌کننده در سه گروه سنی «کودک»، «نوجوان» و «بزرگسال» به مرحله رقابت نهایی راه یافتند. این رقابت‌ها در بخش‌های بسیار گسترده‌ای نظیر «سنتی کلاسیک»، «آیینی-سنتی»، «با ابزار»، «ایثار و قهرمانان»، «دینی»، «منظوم»، «نو»، «علمی»، «زبان اشاره» و بخش نوآورانه «۱۰۰ ثانیه‌ای» برگزار خواهد شد.

داوری ضمن دعوت از همه هم استانی‌های علاقمند به هنر قصه و قصه گویی برای تماشا و شنیدن قصه‌ها در روزهای برگزاری جشنواره، اظهار داشت: رقابت‌های استانی بیست‌وهفتمین دوره جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در روزهای ۲۶ و ۲۷ آذرماه ۱۴۰۴ در سالن اجتماعات اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان در شهر خرم آباد تعیین شده است.

