به گزارش خبرگزاری مهر، رضا داوری در سخنانی با اشاره به برگزاری مرحله استانی بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی لرستان با شعار «جهان، باقصه کودکان راببین» در روزهای ۲۶ و ۲۷ آذرماه ۱۴۰۴ در خرمآباد و با اشاره به پیشینه عمیق قصهگویی، آن را جریانی پیوسته با تاریخ پیدایش انسان دانست و اظهار داشت: علاقهمندی به شنیدن خاطرهها و ماجراها امری فطری است که آفریننده دانا در نهاد انسان قرار داده است. به همین دلیل، قصهگویی همواره به عنوان یکی از رایجترین و مؤثرترین راهها برای انتقال تجربه و برقراری سرگرمی اصیل مطرح بوده است.
جایگاه والای قصهگویی در تربیت نسلها
وی گفت: بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ادامه فرآیند مردمی سازی قصه گویی و ایجاد جایگاه برای معرفی قصهها و قصه گویان برتر استان، ایران و جهان بر آن است تا امسال با برگزاری جشنوارههای فرآیند محور مسیری پر از دستاورد را طی کند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان، بیان داشت: استمرار ظلمهای رژیم اشغالگر قدس در قالب نسل کشی در غزه و تحمیل جنگ دوازده روزه به کشورمان خواه ناخواه در ادبیات و جریان قصه گویی نیز تأثیر خواهد گذاشت.
داوری، ارتباط با قصه گویان غیر ایرانی و نهادهای فرهنگی مرتبط در عرصه قصه گویی را مهم دانست و گفت: یکی از اهداف ما تعمیق به نگاه علمی به حوزه قصه و قصه گویی شناسایی قصه گویان برتر و حمایت از آنها در راستای ترویج قصه گویی در جامعه و ایجاد بستر مناسب ارتباطی بین قصه گویان، نخبگان و صاحبان اندیشه است.
وی با اشاره به اهمیت این هنر در تعالیم دینی، یادآور شد: حتی قرآن کریم از ابزار قصه برای انتقال مفاهیم بهره گرفته است، و این خود نشان از جایگاه والای قصهگویی در تربیت نسلها دارد.
بیستوهفتمین دوره جشنواره بینالمللی قصهگویی برگزار میشود
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان، هنر قصهگویی را از سایر شیوههای آموزشی متمایز دانست و دلیل این تمایز را «اثرگذاری عمیق و ماندگار آن در انتقال مفاهیم با کمترین ابزار و امکانات» عنوان کرد.
داوری، افزود: هدف نهایی هر مربی کانون فراتر از انتقال دانش تخصصی است؛ مربیان باید زمینهساز رشد همهجانبه اجتماعی، معنوی و علمی کودکان و نوجوانان باشند تا در نهایت، نسلی متخصص، متعهد و دارای ریشههای فرهنگی قوی پرورش یابد.
وی گفت: این جشنواره که با هدف «شناسایی، ساماندهی و آموزش قصهگوها در راستای مأموریتهای تربیتی» طراحی شده است، که امسال شاهد استقبالی خوبی از سوی هنرمندان و علاقمندان به این هنر بودهایم.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان، عنوان کرد: ثبتنامها در سایت دبیرخانه استان از مرز هزار و ۶۰۰ نفر عبور کرده که پس از داوری و فرآیند پایش اولیه، ۶۰ شرکتکننده در سه گروه سنی «کودک»، «نوجوان» و «بزرگسال» به مرحله رقابت نهایی راه یافتند. این رقابتها در بخشهای بسیار گستردهای نظیر «سنتی کلاسیک»، «آیینی-سنتی»، «با ابزار»، «ایثار و قهرمانان»، «دینی»، «منظوم»، «نو»، «علمی»، «زبان اشاره» و بخش نوآورانه «۱۰۰ ثانیهای» برگزار خواهد شد.
داوری ضمن دعوت از همه هم استانیهای علاقمند به هنر قصه و قصه گویی برای تماشا و شنیدن قصهها در روزهای برگزاری جشنواره، اظهار داشت: رقابتهای استانی بیستوهفتمین دوره جشنواره بینالمللی قصهگویی در روزهای ۲۶ و ۲۷ آذرماه ۱۴۰۴ در سالن اجتماعات اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان در شهر خرم آباد تعیین شده است.
