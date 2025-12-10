به گزارش خبرگزاری مهر، بابک سلحشور، معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی، به تشریح اقدامات این سازمان در زمینه جلوگیری از سقط‌جنین بی‌مورد پرداخت.

وی در ابتدا با اشاره به اهمیت موضوع جوان‌سازی جمعیت و دستورات مقام معظم رهبری در این زمینه، بر لزوم توجه ویژه به این موضوع تأکید کرد و با بیان اینکه سازمان پزشکی قانونی پس از ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وظایف مهمی در این حوزه بر عهده گرفته است، افزود: ماده ۵۶ این قانون، سازمان پزشکی قانونی را به‌عنوان متولی اصلی در زمینه جلوگیری از سقط‌جنین بی‌مورد معرفی کرده است.

سلحشور با اشاره به جلوگیری از پنج مورد سقط‌جنین بی‌مورد در کشور، اظهار کرد: این پنج مورد تنها بخشی از اقدامات ما در این زمینه است و ما همچنان در حال پیگیری و بررسی موارد مشابه هستیم.

وی با تأکید بر اینکه اعداد و ارقام واقعی در این زمینه بسیار بیشتر از این است، افزود: ما باید با استفاده از روش‌های تشخیصی دقیق و کارآمد، از وقوع سقط‌جنین بی‌مورد جلوگیری کنیم.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی با اشاره به اینکه حدود یک‌سوم از موارد سقط‌جنین به دلیل ناهنجاری‌های جنینی است، بیان کرد: این ناهنجاری‌ها شامل اختلالات ژنتیکی می‌شود که می‌توان با استفاده از روش‌های تشخیصی مانند سونوگرافی، از صحت تشخیص آنها اطمینان حاصل کرد.

سلحشور با تأکید بر اینکه بخش قابل‌توجهی از سقط‌های جنین به دلیل ناهنجاری‌های ژنتیکی است، افزود: ما باید با استفاده از روش‌های تشخیصی دقیق، از وقوع این‌گونه سقط‌ها جلوگیری کنیم.

وی به تشریح اقدامات سازمان پزشکی قانونی در زمینه آموزش و آگاه‌سازی جامعه پرداخت و با بیان اینکه آموزش و آگاه‌سازی جامعه در زمینه جلوگیری از سقط‌جنین بی‌مورد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و افزود: ما باید با استفاده از روش‌های مختلف آموزشی، جامعه را در زمینه اهمیت جوان‌سازی جمعیت و جلوگیری از سقط‌جنین بی‌مورد آگاه کنیم.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی با اشاره به اینکه سازمان پزشکی قانونی در سال‌های اخیر اقدامات مهمی در زمینه آموزش و آگاه‌سازی جامعه انجام داده است، بیان کرد: ما با استفاده از روش‌های مختلف مانند برگزاری کارگاه‌های آموزشی، تولید محتوای آموزشی و انتشار کتاب‌ها و جزوات آموزشی، تلاش کرده‌ایم تا جامعه را در زمینه جلوگیری از سقط‌جنین بی‌مورد آگاه کنیم.

سلحشور در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو با تأکید بر اینکه جلوگیری از سقط‌جنین بی‌مورد نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط است، خاطر نشان کرد: ما باید با همکاری یکدیگر و استفاده از روش‌های تشخیصی دقیق و کارآمد، از وقوع سقط‌جنین بی‌مورد جلوگیری کنیم و در جهت جوان‌سازی جمعیت کشور گام برداریم.