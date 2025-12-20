مصرف داروهای غیرقانونی، عامل پنهان ناباروری

فرناز مشیری، متخصص زنان و زایمان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: داروهایی که به‌صورت غیرقانونی تهیه می‌شوند، منشأ و کیفیت مشخصی ندارند. مصرف این داروها از جمله دلایل رایج ناباروری در آینده است.

به گفته وی؛ مواردی که در آزمایش‌ها هیچ علت مشخصی برایشان پیدا نمی‌شود و علاوه بر خطرات شدید جسمی، سقط غیرقانونی از نظر شرعی و قانونی در کشور ما ممنوع است، با آگاه‌سازی می‌توان بسیاری از زنان را از این کار منصرف کرد تا بارداری سالم و زایمان موفقی داشته باشند.

قرص‌های جلوگیری و باورهای نادرست

مشیری درباره باورهای اشتباه رایج گفت: قرص‌های جلوگیری برای کنترل چرخه قاعدگی، درمان خونریزی‌های نامنظم و اصلاح اختلالات هورمونی استفاده می‌شوند.

یه گفته مشیری؛ برخلاف تصور عمومی، این قرص‌ها نه اثبات شده که سرطان‌زا هستند و نه موجب ناباروری می‌شوند و زنان می‌توانند سال‌ها از این داروها استفاده کنند و پس از قطع مصرف در فاصله کوتاهی باروری طبیعی خواهد بود.

لخته خون؛ موردی محدود و قابل‌کنترل

این متخصص درباره نگرانی از ایجاد لخته گفت: احتمال لخته‌سازی بیشتر در زنان بالای ۴۰ سال یا افرادی با اضافه‌وزن شدید، فشارخون یا دیابت وجود دارد. در این موارد، اگر مصرف قرص ضروری باشد، همراه با داروهای ضدلخته تجویز می‌شود و در افراد سالم زیر ۳۵–۴۰ سال این نگرانی بسیار کم است.