صندوق نوآوری و شکوفایی از زنان کارآفرین حوزه فناوری تقدیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رویداد روشنای مهر؛ آئین نکوداشت مقام زن، امروز به همت صندوق نوآوری و شکوفایی در محل این صندوق برگزار و در آن از مدیران عامل خانم شرکت‌های دانش بنیان تقدیر شد.

در مراسم امروز صندوق نوآوری و شکوفایی با حضور دکتر نورالله زاده از فعالیت‌های مدیران عامل ۶ شرکت دانش بنیان تقدیر به عمل آمد.

تینا تعویذی، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان فعال در زمینه طراحی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت تداوم کسب‌وکار و بازیابی مستقر در استان تهران

فاطمه فاتح، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان و تولید کننده پلی یورتان با کاربرد در صندل و کفش مستقر در استان قم

هاله معینی، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان و تولید کننده خوراک دام و طیور و ارائه دهنده خدماتی مطمئن در کنار پرورش‌دهندگان مستقر استان اصفهان

وحیده حیدریان میری، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان تولیدکننده خوراک میکرونیزه، مکمل و روغن اختصاصی اسب و دام، اولین سازنده خط صنعتی میکرونایزر فلیکر مستقر در استان خراسان رضوی

مهشید غیاثی، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان و تولید کننده افزودنی‌های پلیمری و استابیلایزر PVC، یکی از برترین برندهای دانش‌بنیان صنعت پلیمر ایران و مستقر در استان البرز

مریم برگی، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان تولید کننده ماشین آلات صنعتی و آزمایشگاهی بوجاری بذر مستقر در استان تهران

به گزارش مهر، معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، دستورالعمل جامع برنامه‌های هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر تحت عنوان «رویداد ملی روشنای مهر» را جهت اجرا به کلیه دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها و ادارات کل استانی آنها و همچنین استانداری‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.

این دستورالعمل ملی با هدف ارتقای جایگاه زنان و خانواده، ترویج الگوهای موفق زن ایرانی و تقویت سرمایه انسانی زنان در سطح کشور تدوین شده است. هدف از ابلاغ این سند، ایجاد هماهنگی و انسجام در فرآیندهای اجرایی و تضمین یکپارچگی در شناسایی و تقدیر از زنان اثرگذار ایران زمین است.

مهمترین سیاست‌ها و محورهای ابلاغی دستورالعمل «رویداد ملی روشنای مهر» بر اساس ۹ سیاست کلان و راهبردی تنظیم شده است که شامل موارد زیر است:

تقویت وفاق‌گرایی: ایجاد بستر برای شنیدن صدای همه اقشار زنان با سلایق فکری و فرهنگی مختلف.

مشارکت عادلانه‌: گسترش دسترسی برابر برای حضور زنان از تمام اقشار (نخبگان، بانوان خانه‌دار، کارآفرینان، مادران شهدا و…) در برنامه‌ها.

ترویج الگوی سوم: معرفی الگوی زن ایرانی-اسلامی، مبتنی بر نقش‌آفرینی هم‌زمان در خانواده و جامعه.

توانمندسازی: حمایت از زنان در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و مهارتی، شامل تسهیل اشتغال و کارآفرینی.

خانواده‌محوری: ترویج سبک زندگی سالم، اخلاق‌مدار و تقویت روابط خانوادگی.

تجلیل از الگوهای موفق: شناسایی و معرفی زنان برجسته در حوزه‌های علمی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برای الهام‌بخشی.

توجه به تنوع بومی: طراحی و اجرای برنامه‌ها متناسب با فرهنگ و اقلیم هر استان.