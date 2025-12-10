ابراز نگرانی روسیه درباره افزایش تحرکات نظامی ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «سرگئی شویگو»، دبیر شورای امنیت روسیه اعلام کرد مسکو نمی‌تواند نسبت به «سیاست جنگ‌طلبانه ژاپن» و رزمایش‌های نظامی این کشور در نزدیکی سواحل روسیه بی‌اعتنا بماند.

شویگو با اشاره به اقدامات تحریک‌آمیز توکیو، گفت: ژاپن از کشوری که حتی حق داشتن نیروی مسلح مستقل نداشت، به کشوری تبدیل شده که نخست‌وزیر جدید آن خواستار افزایش بودجه دفاعی تا سطح ۲ درصد تولید ناخالص داخلی شده است.

به گفته او، سطح دو درصدی همان مقداری است که پیش از ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ تعیین شده بود؛ قبل از آنکه او این رقم را به پنج درصد افزایش دهد. این همان سطحی است که پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) تصویب کرده و ژاپن نیز گام‌به‌گام در همان مسیر حرکت می‌کند.

این مقام امنیتی روسیه افزود: نمی‌توانیم نسبت به سلاح‌هایی که آمریکا پس از رزمایش‌ها در این منطقه باقی می‌گذارد و قصد این کشور برای استقرار موشک روی ناوهای ژاپنی، بی تفاوت باشیم.

شویگو تأکید کرد: وقتی افزایش رزمایش‌ها در منطقه آسیا-اقیانوسیه و عبور عمدی ناوها از نزدیکی سواحل کشورمان را می‌بینیم، طبیعی است که نگران می‌شویم.