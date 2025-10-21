دست رد ژاپن به سینه ترامپ؛ واردات نفت و گاز روسیه همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یوجی موتو، وزیر بازرگانی ژاپن در واکنش به درخواست دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر توقف خرید نفت و گاز روسیه، اعلام کرد که ژاپن بر پایه منافع ملی این کشور دراین‌باره تصمیم‌گیری خواهد کرد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته گفت که به کاتسونوبو کاتو، وزیر دارایی ژاپن اعلام کرده است که دولت ترامپ انتظار دارد که توکیو واردات انرژی از روسیه را متوقف کند. انتظار می‌رود که ترامپ، اواخر این ماه به آسیا سفر کند.

توکیو در پاسخ به حمله مسکو به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، با دیگر کشورهای گروه G۷ توافق کرده است تا واردات نفت روسیه را به تدریج حذف کند.

با این حال، ژاپن همچنان گاز طبیعی مایع (LNG) را از پروژه ساخالین-۲ خریداری می‌کند؛ پروژه‌ای که برای امنیت انرژی ژاپن حیاتی است زیرا حدود ۹ درصد از واردات گاز طبیعی مایع این کشور را تشکیل می‌دهد.

موتو بدون اشاره مستقیم به اظهارات بسنت، درباره این درخواست گفت: از زمان حمله به اوکراین، ژاپن به‌طور پیوسته وابستگی خود به انرژی روسیه را کاهش داده است.

وی با اشاره به اینکه حدود سه درصد از کل برق ژاپن از طریق پروژه ساخالین-۲ تامین می‌شود، افزود: ما می‌دانیم که گاز طبیعی مایع از پروژه ساخالین-۲ نقش بسیار مهمی را در امنیت انرژی ژاپن ایفا می‌کند.

وزیر بازرگانی ژاپن همچنین اضافه کرد که این کشور قصد دارد تا با جامعه بین‌المللی، از جمله گروه G۷، همکاری‌های نزدیک خود را حفظ کند.

واشنگتن از طریق مذاکرات تجاری بر چین، هند و ژاپن فشار وارد می‌کند تا خرید نفت و گاز طبیعی روسیه را کاهش دهند. در عین حال انگلیس تحریم‌هایی را علیه نهادهای چینی و هندی وضع کرده است. همچنین امکان اعمال تحریم‌های بیشتر از سوی اتحادیه اروپا نیز وجود دارد. کشورهای غربی مدعی هستند که مسکو از درآمدهای حاصل از فروش انرژی، برای تامین مالی جنگ اوکراین استفاده می‌کند.