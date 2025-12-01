به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری کیودو در گزارشی نوشت: در شرایطی که ژاپن و فیلیپین، نگران تهدید فزاینده چین هستند، توکیو در حال بررسی امکان فروش موشک‌های زمین‌به‌هوا به مانیل است تا به تهدیدهای رو به افزایش امنیتی در منطقه پاسخ دهد.

براساس این گزارش، این دو متحد آمریکا در شرق دور، درباره خریدوفروش موشک میان‌برد «تای پ۳» مذاکره می‌کنند. ژاپن، این موشک را در جزیره ایشیگاکی و در مرز تایوان مستقر کرده است.

ماه گذشته، نیروی دریایی فیلیپین از سیستم موشکی براهموس که قابلیت شلیک از هوا، زمین، دریا و زیر آب دارد، رونمایی کرد.

همکاری تسلیحاتی ژاپن و فیلیپین می‌تواند تنش‌ها میان توکیو و پکن را تشدید کند. حزب لیبرال دموکراتیک ژاپن وعده داده محدودیت‌های بلندمدت صادرات دفاعی را لغو کند.

طی هفته‌های اخیر، تنش‌ها بین پکن و توکیو تشدید شده و دلیل آن هم اظهارات سانائه تاکایچی نخست وزیر ژاپن، در مورد هرگونه اقدام نظامی چین علیه جزیره تایوان بوده است.

نخست وزیر ژاپن، چین را تهدید کرده و گفته بود که حمله به تایوان، موجودیت ژاپن را به مخاطره می‌اندازد و ممکن است به مداخله نظامی توکیو منجر شود.

چین خواستار عقب نشینی نخست وزیر ژاپن از این اظهارات شده و از شهروندان خود خواسته است تا از سفر به ژاپن خودداری کنند. این تصمیم چین به لغو گسترده سفر شهروندانش به این کشور آسیایی منجر شده و می‌تواند ضرر اقتصادی هنگفتی به ژاپن وارد کند.