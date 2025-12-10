به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، امروزه با وجود هزینههای فزاینده خدمات درمانی و تأثیر آنها بر کیفیت زندگی، نیاز به داشتن بیمه تکمیلی بیشتر از قبل احساس میشود. بیمه تکمیلی راهحلی حیاتی برای پوشش هزینههای مازاد بر بیمه پایه است. بنابراین، آشنایی با جزئیات در بیمه تکمیلی بیمه بازار به شما در انتخاب بهترین گزینه برای کاهش هزینههای درمانی کمک میکند.
طرح بیمه تکمیلی انفرادی
بیمه تکمیلی انفرادی برای افرادی مناسب است که تحت پوشش بیمه گروهی یا سازمانی نیستند. ویژگیهای این بیمه عبارتند از:
انعطاف پذیری: این طرح تنوع زیادی در سقف تعهدات دارد و متقاضی میتواند طرح مورد نظر خود را انتخاب کند.
حق بیمه بالاتر: بهدلیل عدم توزیع ریسک بین تعداد زیاد، حق بیمه فردی معمولاً گرانتر از طرحهای گروهی است.
فرانشیز بالاتر: اغلب دارای فرانشیز بالاتری هستند.
دوره انتظار: این طرح برای خدمات پرهزینه مانند زایمان و برخی جراحیها دوره انتظار دارد.
محدودیتهای سنی: حق بیمه با افزایش سن، بهویژه پس از ۶۰ سال، با افزایش قابل توجهی همراه است.
پوششها: سقف تعهدات برای دندانپزشکی و خدمات سرپایی نسبت به طرحهای گروهی معمولاً پایین و محدودتر است.
طرحهای بیمه تکمیلی گروهی
بیمه تکمیلی گروهی مخصوص سازمانها و شرکتهایی با تعداد کارمند مشخص و معمولاً بالای ۵۰ نفر است. ویژگیهای این طرح را در ادامه بررسی میکنیم:
حق بیمه پایینتر: بهدلیل حجم بالای بیمهشدگان و توزیع ریسک، حق بیمه پرداختی برای هر فرد کمتر از طرحهای انفرادی است.
سقف تعهدات بالاتر: سقف تعهدات برای اغلب خدمات درمانی، بهخصوص دندانپزشکی، زایمان و پاراکلینیک، بسیار بالاتر و جامعتر است.
حذف دوره انتظار: در گروههای بزرگ، معمولاً دوره انتظار برای زایمان و جراحیهای جزئی حذف میشود.
شرایط پذیرش آسانتر: شرکتهای بیمه تمایل بیشتری به ارائه پوششهای کامل به گروهها دارند و شرایط پذیرش افراد سختگیرانه نیست.
تنوع در طرح: سازمان میتواند چندین طرح با سقفهای متفاوت را برای کارکنان خود انتخاب کند تا پوششهای متنوعی ارائه دهد.
جزئیات طرحهای بیمه تکمیلی
طرحهای بیمه تکمیلی جزئیات و پوششهای مختلفی دارند که هرکدام از آنها برای گروههای خاصی تدوین شده است. آگاهی از جزئیات پوششهای بیمه مراجع معتبر مانند بیمه تکمیلی بیمه بازار باعث میشود تا با کمترین هزینه، امنیت سلامت بیشتری داشته باشید.
پوششهای درمانی اصلی
بستری عمومی و جراحیهای پایه
جراحیهای فوق تخصصی
شیمیدرمانی و رادیوتراپی
پوششهای سرپایی و تشخیصی
پاراکلینیک گروه اول
پاراکلینیک گروه دوم
آزمایشگاه
پوششهای حیاتی و اختصاصی
بیماریهای خاص و صعبالعلاج
زایمان و نازایی
رفع عیوب انکساری چشم
پوششهای جانبی و متفرقه
دندانپزشکی
ویزیت و دارو
آمبولانس
شرایط عمومی و مالی
فرانشیز حق بیمه دوره انتظار
جزئیات مبلغ طرحهای بیمه تکمیلی
بهطور کلی، حق بیمه پرداختی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل افزایش قابل ملاحظهای داشته است، که بخشی از آن برای پوشش افزایش تعرفههای پزشکی است. اما انتخاب طرحهای گروهی و انفرادی نیز تأثیر زیادی در قیمت بیمه تکمیلی دارد.
طرحهای بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی
این طرحها شامل دو سطح اصلی پایه و طلایی هستند که میزان حق بیمه و سقف تعهدات آنها بهطور قابل توجهی متفاوت است.
طرح پایه:
حق بیمه ماهانه: حدود ۷۲۰,۰۰۰ تومان برای هر نفر است که سهم پرداختی بازنشسته ۴۷۰,۰۰۰ تومان است.
سقف بستری و جراحی عمومی: تا ۵۰ میلیون تومان.
سقف جراحیهای فوق تخصصی: تا ۱۰۰ میلیون تومان.
پوشش بیماریهای خاص: تا سقف ۴۵ میلیون تومان.
پوشش پاراکلینیک و آزمایشگاه: سقف این خدمات به ترتیب ۷/۵ میلیون تومان و ۳ میلیون تومان است.
فرانشیز: ۳۰ درصد.
طرح طلایی:
حق بیمه ماهانه: حدود ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان برای هر نفر است که سهم پرداختی بازنشسته ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.
سقف بستری و جراحی عمومی: تا ۶۰ میلیون تومان.
سقف جراحیهای فوق تخصصی: تا ۱۲۰ میلیون تومان.
پوشش بیماریهای خاص و صعبالعلاج: بدون سقف ارائه میشود.
پوشش پاراکلینیک و آزمایشگاه: بدون سقف ارائه میشود.
فرانشیز: ۱۰ درصد.
طرحهای بیمه تکمیلی انفرادی و گروهی
مبالغ در این طرحها بر اساس نوع شرکت، مانند سامان، دی، آسیا و سطح انتخابی، از قبیل طرح ۵ ستاره یا طرح جامع، نوسان زیادی دارد.
سقف تعهدات کلی:
بستری و جراحی: در طرحهای ممتاز گروهی میتواند به ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان و حتی در برخی قراردادهای بسیار بزرگ تا ۶۰۰ میلیون تومان نیز برسد.
زایمان: معمولاً بین ۱۰ تا ۳۰ میلیون تومان متغیر است.
دندانپزشکی: در طرحهای ضعیف انفرادی ممکن است حدود ۲ میلیون تومان و در طرحهای گروهی سطح بالا تا ۱۰ میلیون تومان یا بیشتر باشد.
پاراکلینیک: سقف مجموع خدمات تشخیصی، بسته به طرح میتواند از ۵ میلیون تومان تا ۴۰ میلیون تومان متفاوت باشد.
فرانشیز: در اغلب طرحهای گروهی و انفرادی معمولاً بین ۱۰ تا ۳۰ درصد مبلغ هزینههای درمانی است.
ویزیت و دارو: در صورت پوشش این خدمات، سقف آن اغلب پایین است. مثلاً ۱ تا ۲ میلیون تومان در سال.
چگونه بهترین طرح بیمه تکمیلی را انتخاب کنیم؟
افزایش حق بیمه در سال ۱۴۰۴ همراه با ارتقا سقف تعهدات است که تا حدی جبرانکننده تورم شدید در حوزه درمان باشد. بهترین راه برای انتخاب طرح مناسب، مقایسه دقیق سقفها و پوششها در بیمه تکمیلی بیمه بازار است تا با توجه به نیازهای سلامت خانواده، بهترین طرح را انتخاب کنید.
