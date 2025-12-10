انجام داوری ۱۲۴ اثر منتخب ارسالی هشتمین به نشان مهر اصالت ملی دراصفهان

نورالله عبدالهی در حاشیه برگزاری داوری هشتمین دوره نشان مهر اصالت ملی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این رویداد ملی با هدف شناسایی، حمایت و اعتباربخشی به آثار شاخص هنرهای سنتی و صنایعدستی کشور هر دو سال یکبار برگزار میشود. در سالهای میانی نیز داوری مهر اصالت یونسکو در سطح بینالمللی برگزار خواهد شد و به این ترتیب، هر سال شاهد برگزاری یکی از این دو رویداد مهم در عرصه ملی و جهانی خواهیم بود.
وی با اشاره به میزان مشارکت هنرمندان افزود: در این دوره، ۳۶۲ اثر از هنرمندان سراسر استان اصفهان به دبیرخانه رویداد ارسال شد که پس از داوری اولیه، ۱۲۴ اثر برای مرحله دوم انتخاب شدند. داوری نهایی این آثار توسط اساتید و کارشناسان برجسته در حال انجام است و ظرف روزهای آینده فهرست برگزیدگان اعلام خواهد شد.
عبدالهی در تشریح تنوع رشتههای ارسالی گفت: آثار شرکتکننده از میان رشتههای اصیل و شاخصی چون خاتم، قلمزنی، منبت، منبت چوب، زریبافی، پارچههای سنتی کاشان از جمله مخمل برجسته و سایر رشتههای صنایعدستی استان اصفهان انتخاب شدهاند. وی افزود: بر اساس ضوابط شرکت در این رویداد، هر هنرمند مجاز بود حداکثر دو اثر خود را برای داوری ارسال کند.
معاون صنایعدستی استان با تأکید بر نقش این برنامه در ارتقای جایگاه هنرمندان و هویتبخشی به آثار فاخر گفت: هدف از برگزاری داوری مهر اصالت ملی، معرفی و ثبت آثار منحصربهفردی است که اصالت، خلاقیت و کیفیت تولید آنها بر اساس معیارهای ملی و بینالمللی تأیید شود. به گفته وی، دریافت این نشان برای هنرمند بهمنزله تأیید ارزش هنری و اصالت اثر از سوی نهادهای رسمی کشور است که زمینه معرفی جهانی آن را نیز فراهم میکند.
عبدالهی خاطرنشان کرد: داوری هشتمین دوره مهر اصالت ملی با دقت و حساسیت بالا در حال انجام است و بهزودی پس از جمعبندی نتایج، برگزیدگان این دوره معرفی و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
