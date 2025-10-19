به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تاجیک، ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از آغاز مرحله استانی هشتمین رویداد ملی «مهر اصالت» با حضور هنرمندان صنایعدستی ورامین خبر داد.
تاجیک در ادامه اظهار داشت: مرحله استانی هشتمین رویداد ملی «مهر اصالت» با هدف داوری و ارزیابی آثار برجسته صنایعدستی ورامین و با حضور هنرمندان خلاق و شاخص این حوزه آغاز شده است.
وی با اشاره به اهمیت حضور فعال هنرمندان ورامینی در این رویداد ملی افزود: برنامه «مهر اصالت» فرصتی ارزشمند برای معرفی آثار اصیل، خلاقانه و واجد هویت فرهنگی بوده و بستری برای ارتقای جایگاه هنرمندان در سطح ملی و بینالمللی فراهم میکند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ورامین تصریح کرد: در مرحله استانی این رویداد، معیارهای داوری شامل اصالت اثر، کیفیت فنی، خلاقیت، تناسب با فرهنگ بومی و قابلیت عرضه در بازار است و آثار برگزیده پس از تأیید هیئت داوران استانی، به دبیرخانه مرکزی وزارت میراثفرهنگی ارسال میشود.
تاجیک ادامه داد: با توجه به برگزاری هشتمین دوره داوری «مهر اصالت ملی» در سال ۱۴۰۴، هنرمندان رشتهها و گروههای آبگینه، کاشی سنتی، سفال و سرامیک، نساجی سنتی، بافتههای داری و غیرداری، پوشاک سنتی، چاپهای سنتی، رودوزیهای سنتی، طراحی و نقاشی سنتی، سازهای سنتی، میناکاری، صنایعدستی چرمی، فلزی، چوبی، حصیری، سنگی، دریایی، استخوانی، کاغذی و پیشههای وابسته میتوانند در این مرحله شرکت کنند.
وی خاطرنشان کرد: متقاضیان حضور در داوری میبایست حداکثر برای دو اثر به صورت جداگانه، تقاضانامه تایپشده و پرینتشده را همراه با سه تصویر از زوایای مختلف اثر و یک فیلم حداکثر یک دقیقهای از مراحل تولید، بر روی لوح فشرده (CD) تهیه کرده و به همراه مشخصات کامل شناسنامه محصول شامل عنوان، رشته، ابعاد، وزن، بستهبندی، مواد و مصالح اصلی، میزان تولید سالانه و قیمت تک و عمدهفروشی، تا تاریخ شنبه ۸ آبان ۱۴۰۴ به اداره میراثفرهنگی شهرستان ورامین یا معاونت صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی استان تهران تحویل دهند.
رئیس اداره میراثفرهنگی ورامین افزود: هنرمندان، صنعتگران و هنرآفرینان متقاضی شرکت در این دوره میتوانند برای دریافت دستورالعمل اجرایی و فرم تقاضانامه، در ساعات اداری به اداره میراثفرهنگی شهرستان ورامین واقع در محوطه ضلع شمالی بنای تاریخی مسجد جامع ورامین مراجعه کنند.
تاجیک در پایان از همه هنرمندان فعال در رشتههای مختلف صنایعدستی دعوت کرد تا با حضور در این مرحله، در مسیر دریافت مهر اصالت ملی گام بردارند.
