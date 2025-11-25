نیکرو: هشتمین دوره داوری مهر اصالت ملی صنایع‌ دستی کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی نیکرو، ظهر سه شنبه به خبرنگاران گفت: برابر اعلام فراخوان برگزاری این رویداد، هنرمندان صنایع دستی آثار خود را به دبیرخانه هشتمین دوره داوری مهر اصالت ملی صنایع‌دستی ارسال و ۱۰۸ اثر فاخر حائز شرایط حضور در مرحله داوری این رویداد شدند.

وی تصریح کرد: آثار حائز کسب عنوان مهر اصالت ملی صنایع دستی با به دست آوردن این عنوان امکان حضور در رویداد مهر اصالت بین‌المللی صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی را کسب کرده و این رخداد آغاز حرکت در مسیر جهانی کردن صنایع‌دستی استان کرمان و تلاش برای به دست آوردن جایگاه واقعی هنرهای سنتی و صنایع دستی استان در سطح ملی و فراملی است.

وی بیان کرد: هشتمین دوره داوری مهر اصالت صنایع‌دستی، فرصتی ارزشمند برای بازنمایی هنرهای سنتی و اصیل سرزمین‌مان است.

سرپرست اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمان گفت: این رویداد ملی بستری برای دیده‌شدن توانمندی‌های کم نظیر هنرمندان استان کرمان و ارزیابی کیفی آثار آنان در تراز استانداردهای جهانی است.

نیکرو، تصریح کرد: معرفی صنایع‌دستی کرمان در سطح ملی و بین‌المللی، نیازمند برند سازی استاندارد، روایت‌سازی حرفه‌ای و حرکت به سمت تجاری‌سازی مبتنی بر اصول بازار است.

وی افزود: مسیری که ما با جدیت آن را دنبال می‌کنیم و برگزاری این دوره از داوری مهر اصالت، نقش مهمی در ارتقای جایگاه کرمان به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی صنایع‌دستی ایران دارد و می‌تواند سهم استان کرمان را در نقشه فرهنگی و اقتصادی هنرهای سنتی کشور و جهان بیش از پیش تقویت کند.