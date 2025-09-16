خبرگزاری مهر - گروه استانها: عشایر سیستان و بلوچستان بهعنوان یکی از مهمترین تولیدکنندگان گوشت قرمز استان، نقش چشمگیری در تأمین نیاز داخلی ایفا میکنند. این استان با داشتن مراتع گسترده و شرایط مناسب برای دامداری سنتی، سالانه سهم قابل توجهی از گوشت قرمز کشور را تولید میکند. بر اساس آمار اداره کل امور عشایری استان، بیش از ۱۵۰ هزار نفر از جمعیت عشایری در مناطق مختلف به پرورش دام سبک و سنگین مشغولهستند.
دامهای عشایر بهویژه گوسفند و بز، عمدتاً در مراتع طبیعی تغذیه میشوند که همین موضوع موجب کیفیت بالای گوشت تولیدی در منطقه شده است. گوشت قرمز دامهای استان سیستان و بلوچستان از طعم و عطر ویژه ای برخوردار است.
علاوه بر تأمین نیاز داخل استان، بخشی از تولیدات عشایری سیستان و بلوچستان به استانهای همجوار نیز ارسال میشود. این موضوع علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار برای عشایر، نقش مهمی در اقتصاد مردم منطقه دارد.
تأمین ۲۵ درصد گوشت قرمز سیستان و بلوچستان توسط عشایر
مدیر کل امور عشایر سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: عشایر سیستان و بلوچستان با جمعیت ۲۶ هزار و ۶۴۰ خانوار، معادل ۱۷۴ هزار نفر، در ۲۵ شهرستان استان به شیوه کوچنشینی و دامداری سنتی زندگی میکنند.
شیرزاد کمالی افزود: این استان سومین استان کشور از نظر جمعیت عشایری است و با داشتن ۲۵۶ طایفه مستقل، بیشترین تنوع طوایف عشایری کشور را در خود جای داده است.
وی اظهار داشت: ۹۸ درصد عشایر کوچ پاییزه خود را طی ماه گذشته انجام دادهاند. کوچ عشایر استان به صورت دورانی انجام میشود و حدود ۵۰۰ خانوار عشایری نیز کوچ بروناستانی دارند. این خانوارها هر سال در اسفندماه از شمال استان سیستان و بلوچستان به خراسان جنوبی و رضوی مهاجرت میکنند و در اواخر تیر و اوایل مرداد به مناطق قشلاقی خود در زابل، نیمروز، هیرمند و هامون بازمیگردند.
به گفته مدیرکل امور عشایر استان سیستان و بلوچستان، در زمان کوچ خدمات مورد نیاز از جمله تأمین آب، آرد، سوخت و سایر اقلام اساسی با همکاری تعاونیهای عشایری در اختیار خانوارهای کوچنده قرار میگیرد.
کمالی با اشاره به نقش مهم عشایر در اقتصاد استان افزود: عشایر سیستان و بلوچستان ۹۰۰ هزار رأس دام در اختیار دارند و سالانه ۲۵ درصد گوشت قرمز مورد نیاز استان، معادل ۵ هزار تن، توسط آنان تأمین میشود.
بیش از ۹۰۰ هزار دام سبک و سنگین توسط عشایر سیستان و بلوچستان نگهداری میشود
مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حدود ۹۰۰ هزار رأس دام سبک و نزدیک به ۱۲ هزار نفر شتر در اختیار عشایر استان است.
مهدی حسینی افزود: سالانه بیش از ۵ هزار تن گوشت قرمز و حدود ۱۳ هزار تن شیر توسط عشایر سیستان و بلوچستان تولید میشود؛ عمده این تولیدات در داخل استان به مصرف میرسد، اما بخشی نیز به سایر نقاط کشور عرضه میشود.
وی اظهار داشت: یکی از مهمترین مشکلات عشایر استان، کمبود آب ناشی از خشکسالی است که بهویژه در شمال استان شرایط سختتری دارد. در همین راستا، ادارهکل امور عشایر با بهرهگیری از ۲۷ دستگاه تانکر آبرسان، خدماترسانی مستمر به عشایر را بر عهده دارد.
تأمین ۸ هزار تن نهاده دامی برای دامداران عشایری استان
مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: برای تأمین نهادههای دامی، در نیمه نخست سال جاری بیش از ۳۶۰۰ تن جو، ۳۰۰۰ تن سبوس و ۱۳۰۰ تن ذرت در اختیار عشایر استان قرار گرفته است.
وی گفت: بخش عمدهای از سیاست تأمین گوشت کشور امسال بر محور استان سیستان و بلوچستان متمرکز شده است. در این زمینه، ورود دام از مرزهای شرقی کشور و تأمین گوسالههای پرواری و کشتاری در استان در حال انجام است.
فرصت اشتغال پایدار برای عشایر
حسینی ادامه داد: این اقدام، علاوه بر تأمین پایدار گوشت قرمز در استان و کشور، زمینهساز ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای دامداران و عشایری خواهد بود که سابقه فعالیت در این حوزه را داشتهاند.
ت ولید گوشت و شیر توسط عشایر سیستان و بلوچستان نه تنها به تأمین امنیت غذایی استان کمک میکند، بلکه باعث حفظ سبک زندگی سنتی و پایداری اقتصادی در مناطق عشایری میشود. اقدامات حمایتی دولت در زمینه تأمین نهادههای دامی و تسهیلات خرید گوساله، فرصت توسعه و اشتغال را برای عشایر فراهم کرده و انگیزه سرمایهگذاری در دامداری را افزایش میدهد.
همچنین بازاریابی محصولات عشایری و ارسال آنها به نقاط دیگر کشور، علاوه بر ایجاد درآمد بیشتر برای خانوارها، به معرفی کیفیت بالای تولیدات محلی استان کمک میکند و جایگاه عشایر را در زنجیره تولید ملی تقویت میکند.
