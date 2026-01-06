محمد شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی بارندگی‌های مناسب روزهای اخیر، سد تنگ حمام قصرشیرین که دارای ظرفیت ۶۹ میلیون متر مکعب آب است، وارد مرحله سرریز شده است.

وی افزود: هم‌اکنون میزان سرریز آب این سد حدود یک‌هزار و ۳۰۰ لیتر در ثانیه برآورد می‌شود که نقش مؤثری در تقویت منابع آبی منطقه دارد.

فرماندار قصرشیرین با اشاره به تأثیر این سرریز بر بخش کشاورزی منطقه گفت: در مسیر سد تنگ حمام، حدود ۳۱۵ هکتار از اراضی کشاورزی که از محل آب این سد آبیاری می‌شوند، از این موهبت الهی بهره‌مند شده‌اند.

شفیعی خاطرنشان کرد: سرریز شدن سد تنگ حمام علاوه بر کمک به تأمین آب مورد نیاز کشاورزی، نقش مهمی در افزایش پایداری منابع آبی و بهبود وضعیت معیشتی کشاورزان منطقه خواهد داشت.