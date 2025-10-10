فرشاد یاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر از نقش مهم جامعه عشایری در تأمین امنیت غذایی و تولید محصولات دامی در سطح استان خبر داد و گفت: عشایر ایلام سالانه بیش از ۱۰۰ هزار تن محصول دامی به ارزش حدود هفت هزار میلیارد تومان تولید می‌کنند و سهمی معادل ۶۵ درصد از گوشت قرمز مصرفی استان را به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: این میزان تولید نشان‌دهنده جایگاه اقوام کوچ‌رو و عشایر در اقتصاد منطقه‌ای و ملی است؛ چرا که عشایر ایلام علاوه بر تولید گوشت و لبنیات باکیفیت، در حفظ مراتع، تنوع زیستی و پایداری منابع طبیعی نیز نقش تعیین‌کننده دارند.

مدیرکل امور عشایری استان ایلام تصریح کرد: هر سال حدود ۲ هزار خانوار عشایری از استان‌های همدان، کرمانشاه، لرستان و خوزستان به مناطق عشایری استان ایلام کوچ می‌کنند.

وی ادامه داد: مسیر کوچ آنان به شهرستان‌های مهران، دهلران، دشت عباس و دامنه‌های جنوبی زاگرس تا محدوده دشت خوزستان امتداد دارد.

یاسمی با اشاره به برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت کوچ عشایری اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی از جمله پلیس راهور، راهنمایی و رانندگی، شهرداری‌ها، بسیج جامعه عشایری و اداره‌کل منابع طبیعی در اجرای منظم، ایمن و بدون حادثه کوچ عشایری همکاری فعال دارند و هماهنگی‌های لازم در زمینه اسکان موقت، تأمین علوفه، خدمات دامپزشکی و رفع مشکلات زیرساختی مسیرهای کوچ انجام شده است.

وی تأکید کرد: جامعه عشایری ایلام حدود هفت درصد جمعیت استان را تشکیل می‌دهد و با توجه به پراکندگی جغرافیایی در مناطق صعب‌العبور، تأمین خدمات زیربنایی از جمله آب آشامیدنی، راه دسترسی، برق و آموزش عشایری از اولویت‌های اصلی اداره‌کل امور عشایری به شمار می‌رود.

یاسمی در ادامه خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر با اجرای طرح‌های ساماندهی دام، بهسازی راه‌های عشایری و حمایت‌های بیمه‌ای، بازده تولید و میزان ماندگاری عشایر در مناطق ییلاقی افزایش چشمگیری یافته است و این قشر مولد و زحمت‌کش به عنوان ستون اصلی اقتصاد روستایی و دامداری پایدار زاگرس شناخته می‌شود.

وی هدف از توسعه این بخش را حفاظت از سنت‌های کهن کوچ‌نشینی، ارتقای بهره‌وری اقتصادی، صیانت از منابع طبیعی و ایجاد انگیزه در نسل جوان عشایر عنوان کرد.