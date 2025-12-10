به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی عمارت نوفللوشاتو، نمایش «ماهرخ» به نویسندگی و کارگردانی ابوالفضل حاجیعلیخانی، «بزم پادشاه پروانه» نوشته سینا سلیمی و به کارگردانی امیرحسین سرخیان و نمایش «رؤیای آمریکایی» نوشته تنسی ویلیامز با ترجمه حمید سمندریان و به کارگردانی علی حضرتی، دی روی صحنه میروند.
نمایش «سلول» نوشته پوریا گلستانی و محسن زرآبادیپور، به طراحی و کارگردانی محسن زرآبادیپور و تهیهکنندگی داود نامور تا ۲۵ آذر هر شب ساعت ۲۱ به مدت ۸۰ دقیقه اجرا میشود.
وحید نفر، حسین میرزاییان، حمید عرب، بردیا دیانت، ارشیا شریعتی، شادی احدی فر، محسن بی ده، محمدرضا بهشتیان، شاهین زوار و محسن زرآبادیپور در این نمایش ایفای نقش میکنند. این نمایش با استقبال مخاطبان روبرو شد و تمام ۱۸ اجرای گذشته آن با فروش کامل همراه شده است.
نمایش «سلول» داستان دو سرباز زندان را روایت میکند که تصمیم میگیرند شب یلدای خود را با زندانیان بند اعدامی سپری کنند.
اجرای نمایش «باکارا» نیز به نویسندگی و کارگردانی علی اصغری تا ۹ دی ادامه دارد. این نمایش کمدی هر شب ساعت ۱۹:۳۰ به مدت ۸۰ دقیقه روی صحنه میرود.
در این نمایش حسین میرزاییان، مصطفی ساسانی، سپیده جعفری، مرجان مؤمنی، امیرحسین قلیچ، بهزاد عبدی به عنوان خواننده و بازیگر و مهران اسمی ایفای نقش میکنند.
در خلاصه داستان این نمایش آمده: ممل و دوستانش در شرایط جنگی تصمیم به مهاجرت میگیرند و قرار است به آمریکا بروند، آنها در باکارا جمع شدهاند، اما همه چیز طبق برنامه پیش نمیرود.
همچنین نمایش «دیالکتیک» به نویسندگی و کارگردانی رحمان خوبزاده در دور دوم اجرای خود هر شب ساعت ۲۰ به مدت ۶۰ دقیقه در در پلتفرم عمارت نوفللوشاتو روی صحنه میرود.
رحمان خوبزاده، مونا شاهدی و سوگند جعفری بازیگران این نمایش هستند.
داستان «دیالکتیک» درباره نبردی است میان دو عقل که در جستجوی حقیقت، یکدیگر را میسنجند؛ نه برای پیروزی، بلکه برای روشن شدن.
علاقهمندان برای تهیه بلیت نمایشهای روی صحنه در عمارت نوفللوشاتو میتوانند به سایت تیوال مراجعه کنند.
