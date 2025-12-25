به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای برنامه، رپرتوآر نمایشنامه‌خوانی گروه هنر «قلمرو» با همکاری مجموعه فرهنگی‌هنری نوفل‌لوشاتو، طی ماه دی سال جاری برگزار می‌شود. این رویداد فرهنگی شامل خوانش مجموعه‌ای از آثار شاخص ادبیات نمایشی ایران و جهان است که با حضور جمعی از هنرمندان و هنرجویان تئاتر در روزها و ساعات اعلام‌شده اجرا می‌شود.

شنبه ۱۳ دی‌ ساعت ۱۸: «خانه برناردا آلبا» نوشته فدریکو گارسیا لورکا، بازیگران: الهه رضی، عرفانه گلچین‌مهر، پردیس خراسانی، مریم محالی، سحر اردشیرپور، شهرزاد ناصری، هستی افضلی، نسترن داوودی، لیلا نعمت‌الهی، آنیتا رضایی، نسا امینی و نازنین‌زهرا خراسانی

شنبه ۱۳ دی‌ ساعت ۱۹:۳۰: «کورها» اثر موریس مترلینگ، بازیگران: آوید ذوالمجد، مانا راد، رسول اطیابی، اردلان ادوایی، نگار زارعی، الهام مقربان، ارمغان توکلی‌فر، فاطمه دبیری، رضا ناظریان، جابر عسگری و محمدجواد خان‌محمدی

جمعه ۱۹ دی‌ ساعت ۱۶: «مرگ» نوشته وودی آلن، بازیگران: رضا طهماسبی، تهمینه تینافر، دینا غضنفریان، هلیا قاسمی، آرتمیس محجوب‌زردست، غزاله رمضانی، نگار بینقی، سمانه غبیشی، نگار بیات، محمدعلی نوذری، سید پویا سیدرنجی، داوود شفیعی، محمدمهدی ریخته‌گرزاده و نیکی متولی

شنبه ۲۰ دی‌ ساعت ۱۸: «پیک‌نیک» نوشته ویلیام اینگ، بازیگران: نرگس عیدی، میلاد میربستانی، ارمغان سروی، نسترن زینلی، مجتبی کریمی‌پور، ملیکا طالبیان، سعاد نظری، امیرحسین طرلان، امیرمحمد غفاری، پوران کوچکی، زهرا نادری و ریحانه شریف

شنبه ۲۰ دی‌ ساعت ۱۹:۳۰: «رمولوس کبیر» اثر فردریش دورنمات، بازیگران: زینب مقیمی، یگانه بهرامی، محیا مستانی، ریحانه تیموری، زهرا نیکچه، سنا سلام‌زاده، فاطمه محسنی، محمدحسین نوائی، علیرضا نیکویی، محسن بالسینی، حامد گرائلی، مسعود قلبی، علیرضا علیزاده، علی اسدی و علی ظفرمند

جمعه ۲۶ دی‌ ساعت ۱۶: «دایره گچی قفقازی» نوشته برتولت برشت، بازیگران: رحیم فاضلی، یاسمن جرجانی، محمد جعفری، فاطمه آقاجانی، فرشته جمال‌پور، آرتمیس صادقی، سهیلا حبیبی، نرگس ابوحمزه، آرمینا انوری، سحر کیلانی، ساره اصغری، حسین قمی، فرشاد اسدی، سروش جوان، مهدی سیدی، کاوه تقوی و پرنیان نوری

شنبه ۲۷ دی‌ ساعت ۱۸: «هفت‌خان رستم» نوشته پری صابری، بازیگران: بردیا آریان‌فر، شهرزاد عسگری، نازنین کوهستانی، کیمیا فتاحی، یاسر قویدل، محمدحسین صفایی، محمدحسین نوائی، سوگند دادار، یگانه نوری، فاطمه یوسفی، کیمیا مرادی، هلیا محبی، نرگس محمدی، افروز نصر، عسل مواظب، حدیثه حیدری و شقایق مقدم

شنبه ۲۷ دی‌ ساعت ۱۹:۳۰، «یرما» نوشته فدریکو گارسیا لورکا، بازیگران: الهام رضایی، هومان سالکی، امید مهدی‌فر، سیما سهرابی، مینا جلالی، الهه درخشانی‌فر، نرگس برآتی، المیرا سلمانیان، زینب رازدشت، هستی برومند، مژده جباری‌نیک، سوگل قشقایی، سجاد حاج‌حسینی و مهران گراوند

گروه کارگردانی این رپرتوآر را سهیل سمیاری، محمدرضا پیراکوه و کیمیا فتاحی بر عهده دارند. برنامه‌ریزی اجراها توسط لیلی صادقی و نسترن زینلی انجام شده و روابط عمومی این رویداد را محسن بیده عهده‌دار است. رضا اسبقی طراح پوستر این مجموعه است و الهام شاهمرس و شادی سنائیان به‌عنوان عکاسان با پروژه همکاری دارند. آرمان صادقی مشاور رسانه و ملیکا پناهی و محمدحسین نوائی مسئول امور هماهنگی این رپرتوار هستند.

علاقه‌مندان می‌توانند بلیت این نمایشنامه‌خوانی‌ها را از طریق سامانه تیوال تهیه کنند.