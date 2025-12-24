به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی عمارت نوفللوشاتو، نمایش «سلول» نوشته پوریا گلستانی و محسن زرآبادیپور، به طراحی و کارگردانی محسن زرآبادیپور و تهیهکنندگی داود نامور تاکنون ۲۵ شب با استقبال تماشاگران روی صحنه رفته و میزبان بیش از ۴۳۰۰ تماشاگر بوده است. با توجه به این استقبال، اجرای نمایش «سلول» تا پایان دی تمدید شد.
وحید نفر، حسین میرزاییان، حمید عرب، بردیا دیانت، ارشیا شریعتی، شادی احدی فر، محسن بی ده، محمدرضا بهشتیان، شاهین زوار و محسن زرآبادیپور در این نمایش ایفای نقش میکنند.
نمایش «سلول» داستان ۲ سرباز زندان را روایت میکند که تصمیم میگیرند شب یلدای خود را با زندانیان بند اعدامی سپری کنند.
همچنین عمارت نوفللوشاتو از ۱۷ دی هر روز ساعت ۱۷:۳۰ به مدت ۷۵ دقیقه، میزبان «کمدی رؤیای آمریکایی» نوشته تنسی ویلیامز، با ترجمه زندهیاد حمید سمندریان و به کارگردانی علی حضرتی است.
امیر کردی، زهره خزایی، مهتاب عباسی فرد، احمدرضا میررجبی و محمدجواد رضوانی بازیگرانی هستند که در «کمدی رؤیای آمریکایی» ایفای نقش میکنند.
این نمایش روایتی است از خانواده وینگفیلد در دهه ۳۰ آمریکا که به رویاهای از دست رفته و زندگی تباه شده اعضای خانواده میپردازد؛ رویاها و آرزوهایی که توسط مادر خانواده برای بچهها منع شده و حالا توسط بچهها بروز داده میشود.
همینطور این شبها نمایشهای «بزم پادشاه پروانه» نوشته سینا سلیمی به کارگردانی امیرحسین سرخیان، کمدی «باکارا» به نویسندگی و کارگردانی علی اصغری و «دیالکتیک» به نویسندگی و کارگردانی رحمان خوبزاده در مجموعه عمارت نوفللوشاتو روی صحنه میروند.
علاقهمندان برای تهیه بلیت نمایشهای روی صحنه در عمارت نوفللوشاتو میتوانند به سایت تیوال مراجعه کنند.
