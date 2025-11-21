به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی عمارت نوفل‌لوشاتو، نمایش «سلول» نوشته پوریا گلستانی و محسن زرآبادی‌پور، به طراحی و کارگردانی محسن زرآبادی‌پور و تهیه‌کنندگی داود نامور تا ۲۵ آذر هر شب ساعت ۲۱ به مدت ۸۰ دقیقه روی صحنه می‌رود.

وحید ‌نفر، حسین ‌میرزاییان، حمید ‌عرب، بردیا ‌دیانت، ارشیا ‌شریعتی، شادی ‌احدی ‌فر، محسن ‌بیده، محمدرضا ‌بهشتیان، شاهین ‌زوار و محسن ‌زرآبادی‌پور در این نمایش ایفای نقش می‌کنند.

نمایش «سلول» که با استقبال مخاطبان روبرو شد، داستان دو سرباز زندان را روایت می‌کند که تصمیم می‌گیرند شب یلدای خود را با زندانیان بند اعدامی سپری کنند.

همچنین دور دوم اجرای نمایش «زنان پنجشنبه» به نویسندگی و کارگردانی رحمان خوب‌زاده از ۲۸ آبان‌ آغاز شده است.

این اثر هر شب ساعت ۱۸ به مدت ۶۰ دقیقه اجرا می‌شود.

رحمان ‌خوب‌زاده، سوگند ‌جعفری و غزال ‌زینالی بازیگران این نمایش هستند.

«زنان پنجشنبه» داستان گروهی از دوستان قدیمی است که طبق برنامه همیشگی روزهای پنجشنبه دور هم جمع می‌شوند و خاطرات خوبشان را مرور می‌کنند تا بتوانند با دشواری‌های زندگی کنار بیایند.

اجرای نمایش «راسو» نوشته سهند خیرآبادی به کارگردانی سعید هنرآموز تا هفتم آذر ادامه دارد و هر شب ساعت ۱۹:۳۰ به مدت ۶۰ دقیقه روی صحنه می‌رود.

در این نمایش بهاره ‌رهنما، ایوب ‌آقاخانی (مهمان از گروه پوشه)، ایمان ‌راد (مهمان از گروه مهشید) و ریحانه ‌سلامت ایفای نقش می‌کنند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده: «یک زوجِ قدیمی در مقابلِ یک زوجِ جدید و حالا هر چهار نفر برای چند ساعت، مجبورند تا همدیگر را تحمل کنند. تا کی؟ تا وقتی هواپیمای شاهرخ به زمین بشینه.»

نمایش کمدی «باکارا» نیز به نویسندگی و کارگردانی علی اصغری از ۹ آذر به مدت یک ماه، هر شب ساعت ۱۹:۳۰ به مدت ۸۰ دقیقه روی صحنه می‌رود.

در این نمایش حسین ‌میرزاییان، مصطفی ‌ساسانی، سپیده ‌جعفری، مرجان ‌مومنی، امیرحسین ‌قلیچ، بهزاد ‌عبدی (خواننده و بازیگر) و مهران اسمی ایفای نقش می‌کنند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده: «ممل و دوستانش در شرایط جنگی تصمیم به مهاجرت می‌گیرند و قرار است به آمریکا بروند، در باکارا جمع شده‌اند، اما همه چیز طبق برنامه پیش نمی‌رود.»

همچنین دور دوم اجرای «دیالکتیک» به نویسندگی و کارگردانی رحمان خوب‌زاده در پلتفرم عمارت نوفل‌لوشاتو ادامه دارد و این نمایش هر شب ساعت ۲۰ به مدت ۶۰ دقیقه روی صحنه می‌رود.

در این نمایش رحمان ‌خوب‌زاده، مونا شاهدی و سوگند جعفری ایفای نقش می‌کنند.

داستان این نمایش درباره نبردی است میان دو عقل که در جستجوی حقیقت، یکدیگر را می‌سنجند؛ نه برای پیروزی، بلکه برای روشن شدن.

همچنین نمایش‌های «فین‌جین» و «ماهرخ» نیز به زودی روی صحنه می‌رود.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت نمایش‌های روی صحنه در عمارت نوفل‌لوشاتو می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.