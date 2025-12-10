کامران پولادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت مدیریت بودجه در کشور، بر ضرورت افزایش بودجههای فرهنگی تأکید کرد.
وی توضیح داد: همانطور که شوراهای محلی و شهرداریها بودجهها را بررسی و مدیریت میکنند، در سطح ملی نیز تخصیص بودجه باید به گونهای باشد که کشور بتواند در عرصههای بینالمللی موفق عمل کند و فرهنگ جامعه ارتقا یابد.
پولادی با اشاره به تلاشهای دشمن برای ایجاد چالش در جامعه، افزود: افزایش بودجههای فرهنگی میتواند نقش مؤثری در مقابله با این تهدیدات ایفا کند و امکان اثرگذاری در حوزههای مهم فرهنگی را فراهم آورد.
وی تأکید کرد: حتی اگر در برخی زمینهها موفقیت کامل حاصل نشود، کاهش بودجه فرهنگی قابل قبول نیست و مسئولان مرتبط باید پیگیر افزایش مستمر آن باشند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه افزایش بودجه فرهنگی یکی از اولویتهای اصلی برای مقابله با تهدیدات و تقویت جایگاه فرهنگی کشور است، خاطرنشان کرد: پیگیری و تصویب این افزایش بودجه از جمله وظایف مهم نمایندگان و دستگاههای اجرایی است.
نظر شما