به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر پولادی باغبادرانی، نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اهمیت فرهنگ در جامعه و در آستانه تصویب بودجه ۱۴۰۵، لازم است توجه ویژهای به حوزه فرهنگ و بودجه فرهنگی داشته باشیم. اما بودجهای که هماکنون به فرهنگ تخصیص داده شده نیز بسیار ناچیز است و به دو و نیم درصد هم نمیرسد.
وی افزود: هدف برخی از اظهارنظرها ممکن است این باشد که نشان دهند دستگاههای فرهنگی کارآمد نیستند یا از بودجه به شکل مطلوب استفاده نمیکنند، اما واقعیت این است که اهمیت و جایگاه فرهنگ بر هیچ فرد دلسوزی پوشیده نیست. فرهنگ با هزینه نسبتاً پایین، تأثیرگذاری فوقالعاده بالایی دارد و سرمایهگذاری در این حوزه آثار ماندگار و طولانیمدت ایجاد میکند.
پولادی باغبادرانی ادامه داد: در سالهای اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی، فرهنگ همواره در اولویت پایین قرار گرفته است، اما نباید وضعیت فرهنگی کشور مظلومتر شود. هر مقداری که امکان دارد، باید برای تقویت حوزه فرهنگی اختصاص یابد. این تقویت باید با برنامهریزی دقیق و هدفمند انجام شود تا اثرگذاری فرهنگی واقعی حاصل شود.
وی تأکید کرد: در حالی که به پروژههای فیزیکی و عمرانی توجه میکنیم، نباید از تقویت فرهنگ غافل شویم. بودجه فرهنگی باید افزایش یابد و به جای کاهش، ارتقا پیدا کند تا آثار ماندگار فرهنگی در جامعه ایجاد شود و جایگاه فرهنگ در کشور حفظ شود.
نظر شما