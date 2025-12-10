لرستان میزبان برف و باران؛ ۳۷۰ نیروی راهداری و ۹ تیم امدادی در صحنه

خبرگزاری مهر - گروه استانها: بر اساس نقشهها و مدلهای هواشناسی اعلام شده از سوی اداره کل هواشناسی لرستان، از روز سهشنبه و تا ساعاتی از روز پنجشنبه شاهد فعالیت سامانه بارشی بر روی جو منطقه خواهیم بود که با شدت و ضعف علاوه بر افزایش ابر و گاهی وزش باد شدید و تندبادهای لحظهای در همه نقاط استان بارش باران، گاهی رعدوبرق، در مناطق سردسیر رگبار برف و ارتفاعات و گردنهها بارش برف، رگبار تگرگ، احتمال صاعقه پیش بینی شد.
موج دوم بارشها جمعه وارد لرستان میشود
از غروب سهشنبه لغایت چهارشنبهشب شاهد تقویت فعالیت سامانه بارشی هستیم که بر شدت و مقدار بارشها در اکثر نقاط بهویژه نیمه جنوبی استان افزوده شده است.
پیرو هشدار سطح زرد و نارنجی صادره در این مدت در همه نقاط بروز مخاطراتی همچون اختلال در تردد، لغزندگی معابر، ایجاد رواناب و آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیلها، بالا آمدن سطح آب رودخانههای فصلی و خشکه رودها، کولاک برف در محورهای مواصلاتی، احتمال انسداد برخی نقاط، مه آلودگی هوا، خسارت به برخی محصولات و سازهها، خطر سقوط اشیا و … را شاهد بودیم.
در صورت عدم تغییر در الگوهای دریافتی، مجدداً از جمعهشب و طی روزهای آغازین هفته آتی با فعالیت موج دوم سامانه، در سطح استان افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید، وقوع بارشهایی بهصورت پراکنده گاهی همراه با رعدوبرق را انتظار داریم.
۱۰۰ میلی متر باران در رومشکان بارید
مهدی پازوکی مدیرکل مدیریت بحران لرستان در این رابطه در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بیشترین میزان بارشها تا کنون مربوط به رومشکان است.
وی با اشاره به بارش ۱۰۰ میلی متر باران در این شهرستان تا کنون، عنوان کرد: همچنین کمترین میزبان بارشها مربوط به ازنا و الیگودرز بوده که این عدد نیز هفت میلی متر بوده است.
مدیرکل مدیریت بحران لرستان از مسدود شدن راه ارتباطی ۷۰ روستای شهرستان دلفان به علت بارش برف خبر داد و گفت: مسیر هرسین به نورآباد به علت بارش برف مسدود بود که بازگشایی شده است.
قطعی برق و مسدود شدن برخی از جادهها
پازوکی، بیان داشت: فعالیت مدارس شهرستانهای کوهدشت، رومشکان، پلدختر، سلسله و دلفان در نوبت عصر به صورت غیر حضوری اعلام شد.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه مسیر ارتباطی «کوهنانی» به «تنگ سیاب» به دلیل بارندگی، سیلاب و رانش کوه مسدود است، تصریح کرد: راه ارتباطی پلدختر- خرم آباد به دلیل ریزش کوه مسدود شده بود که بازگشایی شده است.
مدیرکل مدیریت بحران لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به قطعی برق در شهرستانهای مختلف، گفت: تیمهای عملیاتی در این رابطه مشغول کار هستند که این قطعی برق رفع شود.
پازوکی، ادامه داد: همچنین رودخانههای استان در شهرستانهای مختلف کوهدشت، رومشکان، پلدختر و… از جمله رودخانه «کشکان» طغیان کرده است.
وی در ادامه به فعال بودن نیروهای راهداری در سطح جادههای استان، گفت: بازگشایی مسیر خرم آباد- پلدختر، نورآباد و… از سوی نیروهای راهداری در حال انجام است.
امداد رسانی به ۲۵۰ نفر در جادهها
احمد فرشید معاون امداد و نجات هلال احمر لرستان نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در جریان بارندگیهای اخیر در سطح استان، هلال احمر لرستان ۹ تیم اعزامی را در حوادث داشته است.
وی عنوان کرد: این تیمهای امدادی به ۲۵۰ نفر در سطح جادههای استان امداد رسانی داشتهاند.
معاون امداد و نجات هلال احمر لرستان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه این تیمهای امدادی در شهرستانهای رومشکان، کوهدشت، چگنی، پلدختر و محور نورآباد- نهاوند و جاده «گاماسیاب» امداد رسانی داشتهاند، گفت: تیمهای امدادی هلال احمر به حوادثی در محور نورآباد- نهاوند که شاهد برف و کولاک بوده امداد رسانی داشتهاند و در مابقی جادهها نیز به حوادث سیلاب و آبگرفتگی امداد رسانی صورت گرفته است.
استقرار نیروهای راهداری برای بازگشایی جادهها
عارف امرایی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای لرستان نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در قالب این سامانه بارشی شاهد بارش برف و باران در سطح جادههای استان بودهایم.
وی عنوان کرد: در جادههای شهرستانهای دلفان و الیگودرز شاهد بارش برف بودیم و الان بارشها خفیف شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای لرستان با بیان اینکه در جاده نورآباد- هرسین و گردنه «گشور» به دلیل بارش برف تردد کند است، گفت: در این جاده تردد با استفاده از زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی مقدور است.
امرایی، بیان داشت: در جاده پلدختر شاهد بارش باران هستیم، چون این محور کوهستانی هست شاهد ریزش کوه در این جاده بودهایم که نیروهای راهداری به طور مستمر کار پاکسازی و بازگشایی را در این محور انجام میدهند.
وی با تاکید بر اینکه محورهای اصلی استان باز است و تردد در آنها برقرار است، افزود: در حال حاضر ۳۷۰ نیروی راهداری در سطح جادههای استان با ۲۹۸ دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین مستقر هستند.
مدیرکل راهداری لرستان، تعداد اکیب های راهداری مستقر در جادههای استان را ۴۵ مورد اعلام کرد.
بنا بر این گزارش، با توجه به هشدار ادامه بارشها تا روزهای آینده، دستگاههای امدادی و خدماترسان لرستان در حالت آمادهباش کامل به سر میبرند تا ضمن مدیریت شرایط، ایمنی و خدماترسانی به مردم استان تداوم یابد.
