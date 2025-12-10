به‌گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان ظهر چهارشنبه در جریان سفر به استان بوشهر با حضور در جمع فرماندهان و کارکنان نیروی انتظامی و دریابانی و بازدید از اسکله الفجربوشهر، بر ارزیابی دقیق مأموریت‌ها در چارچوب شاخص‌ها و اولویت‌های شش‌گانه تأکید کرد.

وی افزود: خوشبختانه آنچه از استان بوشهر انتظار می‌رفت در ابعاد مختلف محقق شده است.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران عملکرد دریابانی استان را در کنترل خورها و مقابله با قاچاق در حوزه دریایی، نتیجه همکاری و هم‌افزایی مؤثر بین یگان‌های انتظامی، دریابانی و سایر دستگاه‌ها دانست و اعلام کرد: امروز می‌توان گفت نگرانی‌های کمتری در حوزه خورها و قاچاق در دریابانی و دریاهای استان بوشهر وجود دارد.

وی با اشاره به عملکرد مثبت نیروی انتظامی استان بوشهر در حوزه سرقت، اظهار کرد: در حوزه انتظامی در شاخص سرقت، کاهش بسیار خوبی داشته‌ایم و به شاخص کشوری نزدیک شده‌ایم. البته برای رسیدن به رقم مطلوب کشوری، نیاز به تلاش بیشتری داریم که همکاران قول داده‌اند در حوزه‌هایی مانند تصادفات نیز اقدامات ویژه‌ای انجام دهند.

وی همچنین در بازدید از پایگاه دریابانی بوشهر به دستاوردهای بزرگ در مبارزه با قاچاق سوخت اشاره کرد و یادآور شد: در گذشته نزدیک، واردکننده سوخت بودیم، اما با برخوردهای قاطع با قاچاق، این واردات متوقف شد و این ظرفیت اکنون می‌تواند به صادرات سوخت توسط وزارت نفت تبدیل شود که اخبار بسیار خوبی است.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در ادامه به آمار کشفیات مواد مخدر در کشور نیز اشاره کرد وگفت: کار اطلاعاتی و عملیاتی همکاران باعث شده سالانه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ تن مواد مخدر در کشور کشف شود که امسال نیز شاهد افزایش چند درصدی بوده‌ایم.

وی در ادامه افزود: پلیس امنیت اقتصادی نیز با تمرکز بر بنیان‌های مالی قاچاق، توانسته باندهای فعال را متوقف کند.

سردار رادان ابراز امیدواری کرد که با تداوم این روند تا پایان سال، برخوردهای جدی‌تری صورت گیرد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اقدامات پلیس بدون مردم به موفقیت کامل نمی‌رسد. خوشبختانه بر اساس نظرسنجی‌های معتبر پس از جنگ ۱۲ روزه، نیروی انتظامی در رده سوم اعتماد عمومی قرار داشته و مردم مشارکت با پلیس را پذیرفته‌اند.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران از همکاری بی‌دریغ مردم تشکر و اظهار کرد: از مردم عزیز می‌خواهیم این همکاری را بیشتر کنند تا ما بتوانیم نگهبانان خوبی برای مال، جان، آبرو و حقوق آنان باشیم.