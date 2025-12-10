به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی‌وی بریکس، رسانه گلوبال‌تایمز اعلام کرد که چین در ماه‌های اخیر شاهد رشد قابل توجهی در توسعه عینک‌های هوشمند مجهز به هوش مصنوعی بوده است؛ محصولاتی که از یک ابزار نمایشی و تجربی به فناوری قابل استفاده در زندگی روزمره تبدیل می‌شوند.

این گزارش می‌افزاید در نمایشگاه‌های اخیر فناوری در چین، بازدیدکنندگان طیف متنوعی از قابلیت‌های این عینک‌ها را آزمایش کرده‌اند؛ از جمله ردیابی فعالیت از زاویه دید اول‌شخص، ترجمه هم‌زمان، فیلم‌برداری با کیفیت بالا و استفاده از دستیارهای هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی.

کارشناسان می‌گویند پیشرفت در مدل‌های پردازش هوش مصنوعی، طراحی سبک‌تر دستگاه‌ها و توسعه نمایشگرهای نوری باعث شده فاصله میان نمونه‌های آزمایشی و محصولات مناسب استفاده عمومی کاهش یابد. کاهش هزینه قطعات، بهبود ارگونومی و گسترش اکوسیستم‌های نرم‌افزاری نیز زمینه را برای استقبال گسترده‌تر کاربران فراهم کرده است.

بر اساس نظرسنجی‌های ارائه‌شده در این گزارش، کاربران نسبت به استفاده از عینک‌های هوشمند استقبال بیشتری نشان می‌دهند و قابلیت‌هایی مانند عملکرد بدون نیاز به دست، تعامل ساده و کارکردهای کاربردی مبتنی بر هوش مصنوعی را از مهم‌ترین مزیت‌های این فناوری جدید می‌دانند؛ نشانه‌ای از آن‌که عینک‌های هوش مصنوعی در حال تبدیل شدن از یک ابزار جذاب به یک ضرورت روزمره هستند.