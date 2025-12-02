تایلند خواستار عضویت کامل در بریکس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت امور خارجه تایلند اعلام کرد این کشور از هند درخواست کرده است تا از عضویت کامل بانکوک در گروه بریکس حمایت کند. این موضوع در جریان دیدار «سیهاساک فوآنگکتکئو» وزیر امور خارجه تایلند با همتای هندی او «سوبرامانیام جایشانکار» مطرح شده است.

براساس بیانیه وزارت خارجه تایلند، «وزیر امور خارجه از هند خواست در دوره ریاست این کشور بر بریکس در سال ۲۰۲۶ از تایلند برای پیوستن به بریکس به‌عنوان عضو کامل حمایت کند.»

در این بیانیه همچنین آمده است: دو طرف درباره موضوعات مربوط به سیاست خارجی گفت‌وگو کردند و تایلند بر آمادگی خود برای همکاری با هند، با هدف تقویت همگرایی منطقه‌ای تأکید کرد.

تایلند در ژوئن ۲۰۲۴ به‌طور رسمی به روسیه رئیس دوره‌ای بریکس، اطلاع داده بود که خواهان تبدیل شدن به عضو کامل این گروه است. پیش از آن، در دسامبر سال گذشته، روسیه به بانکوک اعلام کرده بود که وضعیت «کشور شریک بریکس» برای تایلند از اول ژانویه ۲۰۲۵ برقرار می‌شود. تایلند این دعوت مسکو را پذیرفت و این گام را مرحله‌ای مهم در مسیر عضویت کامل در این بلوک دانست.

گروه بریکس در سال ۲۰۰۶ تشکیل شد. آفریقای جنوبی در سال ۲۰۱۱ به اعضای اولیه یعنی برزیل، روسیه، هند و چین پیوست. مصر، ایران، امارات متحده عربی و اتیوپی در اول ژانویه ۲۰۲۴ عضو کامل شدند. اندونزی در ششم ژانویه ۲۰۲۵ به بریکس پیوست. مالزی از اول ژانویه ۲۰۲۵ به‌عنوان شریک بریکس پذیرفته شد. در همین زمان، بلاروس، بولیوی، قزاقستان، کوبا، تایلند، اوگاندا و ازبکستان نیز این جایگاه را دریافت کردند. نیجریه در ۱۷ ژانویه و ویتنام در ۱۴ ژوئن به جمع کشورهای شریک بریکس اضافه شدند.