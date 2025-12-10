به گزارش خبرگزاری مهر، سعید رحمان‌سالاری در برنامه تلویزیونی با بیان اینکه اجرای طرح رایگان دوگانه‌سوز کردن خودروهای بنزینی با استقبال گسترده مردم همراه شده است، اظهار کرد: در یک ماه گذشته بیش از ۳۰ هزار نفر در سامانه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ثبت‌نام کرده‌اند و حدود ۲۷ هزار خودرو نیز در صف تبدیل قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون حدود ۳۰۰ کارگاه در کشور برای اجرای طرح دوگانه‌سوز کردن رایگان خودروها ساماندهی شده و به‌زودی تعداد آنها به ۳۵۰ کارگاه افزایش می‌یابد، بیان کرد: تمام متقاضیان خودروهای عمومی شامل وانت‌بارها، تاکسی‌ها و تاکسی‌های اینترنتی که از سوی وزارت کشور معرفی شده‌اند، می‌توانند با مراجعه به سامانه gcr.niop.ir به‌صورت رایگان برای تبدیل خودروهای بنزین‌سوز خود به دوگانه‌سوز ثبت‌نام کنند.

فعالیت ۹۵ درصدی جایگاه‌های سی‌ان‌جی در کشور

مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه از آبان امسال فراخوان تبدیل رایگان خودروهای شخصی نیز آغاز شده است، گفت: فراخوان تبدیل رایگان خودروهای شخصی مدل ۹۷ به بالا از مرداد ۱۴۰۴ و خودروهای مدل ۹۴ به بالا از آبان امسال منتشر شده است و متقاضیان می‌توانند برای گازسوز کردن خودروهای شخصی خود از طریق سامانه مذکور اقدام کنند. پس از ثبت‌نام در سامانه، کارگاه مربوطه به‌صورت خودکار تعیین می‌شود و فرآیند تبدیل خودرو در کوتاه‌ترین زمان و بدون دریافت هیچ هزینه‌ای انجام می‌شود.

رحمان‌سالاری با بیان اینکه استفاده از سی‌ان‌جی افزون بر مزیت‌های اقتصادی، محیط‌زیستی و امنیت انرژی، می‌تواند هزینه سالانه سوخت خانوارهای پرمصرف را تا بیش از ۵۰ میلیون تومان کاهش دهد، تأکید کرد: قیمت سی‌ان‌جی در مقایسه با نرخ‌های سه‌گانه بنزین؛ یک‌سوم نرخ اول (۱۵۰۰ تومان)، یک‌ششم نرخ دوم (۳۰۰۰ تومان) و حدود یک‌یازدهم نرخ سوم بنزین است.

وی با اشاره به اینکه حدود ۲ هزار ۳۶۵ جایگاه سی‌ان‌جی در کشور راه‌اندازی شده است که بیش از ۹۵ درصد این جایگاه‌ها فعال هستند، بیان کرد: به ازای هر ۱۶۰۰ خودرو در کشور یک جایگاه سی‌ان‌جی احداث شده که نسبت به استانداردهای موجود در کشورهای دیگر وضع مطلوبی داریم، همچنین در یک سال گذشته ۲۵ جایگاه احداث شده و حدود ۱۰۰ جایگاه در دست احداث است که تا پایان سال ۱۴۰۵ راه‌اندازی می‌شود و به مدار عرضه سی‌ان‌جی اضافه می‌شود.

ورود ال‌پی‌جی به سبد سوخت کشور در روزهای آینده

مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به اینکه در روزهای آینده ال‌پی‌جی به‌صورت رسمی وارد سبد سوخت کشور می‌شود، افزود: این سوخت مایع است و به صورت سوخت جایگزین برای حمل‌ونقل سبک کشور است و فراخوان تبدیل خودورها در روزهای آینده اعلام می‌شود تا متقاضیانی که می‌خواهند خودروی خود را به این سوخت تبدیل کنند با مراجعه به سایت تبدیل ناوگان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ثبت نام خود را انجام دهند.

رحمان سالاری با تأکید بر اینکه خودروهای سی‌ان‌جی‌سوز امکان ثبت‌نام در طرح ال‌پی‌جی را ندارند، اظهار کرد: مازاد سوخت ال‌پی‌جی در کشور وجود دارد و جایگاه‌های ال‌پی‌جی در شعاع ۱۰۰ کیلومتری پالایشگاه‌ها احداث می‌شوند، با این روش بخشی از ناترازی حوزه بنزین رفع می‌شود.

وی با بیان اینکه هزینه ال‌پی‌جی‌سوز کردن خودروها از سوی اشخاص انجام می‌شود، گفت: ال‌پی‌جی‌سوز کردن خودروها بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون هزینه دارد که این مقدار هزینه بسته به نوع کیت و ظرفیت مخزن است.

افزایش سهم سی‌ان‌جی در سبد سوخت

مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تصریح کرد: درصد سبد سوخت سی‌ان‌جی باید از ۱۳ در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۵.۷ درصد سبد سوخت در پایان سال ۱۴۰۷ برسد، امروز درصد سبد سوخت سی‌ان‌جی در بخش حمل‌ونقل کشور حدود ۱۱ درصد است.

رحمان‌سالاری با یادآوری امضای قرارداد با خودروسازان کشور برای دوگانه‌سوز کردن خودروها افزود: همچنین با هدف توسعه صنعت سی‌ان‌جی کشور، قرارداد تولید ۵۵ هزار خودروی دوگانه‌سوز با خودروسازان داخلی امضا شده که تاکنون ۲۰ هزار دستگاه آن تولید شده است.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون تبدیل خودروی بنزینی به سی‌ان‌جی با کیت‌های نسل چهار انجام می‌شود، تصریح کرد: در گذشته خودروها با کیت‌های نسل یک گازسوز می‌شدند، اما به‌تازگی شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از دانش بومی خط تولید کیت‌های نسل چهار را در کشور راه‌اندازی کردند و امروز فرآیند تبدیل بیش از ۸۵ درصد خودروهای کشور با کیت نسل چهار انجام می‌شود و این کیت‌های نسل چهار توان خودرو را برابر با توان یک خودرو بنزین‌سوز می‌کند.