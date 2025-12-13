به گزارش خبرنگار مهر، سعید رحمان سالاری در برنامهای رادیویی با اشاره به اجرای تبدیل رایگان خودروهای بنزینی به دوگانهسوز، عنوان کرد: برای اجرای این طرح در دو مرحله، در ماههای مرداد و آبان فراخوان دادیم. در مرداد خودروهای مدل بالای ۹۷ و در آبان خودروهای شخصی بالای ۹۴ در این فراخوان بودند و تاکسیها و وانتبارها هم اگر به سن فرسودگی نرسیدهباشند میتوانند شرکت کنند.
وی افزود: طی ۸ ماه گذشته ۴۵ هزار خودرو تبدیل شده و ثبتنام ۲۲ هزار خودرو در سامانه انجام گرفته است.
مدیر طرح سیانجی یادآور شد: در حال حاضر برای گازسوز کردن خودروهای شخصی هم میتوان به سامانه ایجاد شده از سوی دولت به نشانی https://gcr.niopdc.ir مراجعه کرد و پس از نوبتدهی و مشخص شدن کارگاه به این امر اقدام کنند و هم میتوان به صورت شخصی به یکی از مراکز مجاز و کارگاههای دوگانه سوز کردن خودروها رفت.
رحمان سالاری خاطرنشان کرد: امکان تبدیل رایگان خودروها در سامانه شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی ایران وجود دارد و هزینه گازسوز کردن خودروها بر عهده دولت و برای مالک خودرو رایگان است.
وی افزود: تمام قطعات و تجهیزات این طرح در داخل تولید شده و دارای نشان استاندارد است و تبدیل بر اساس استاندارد ملی ایران در کارگاههای مجاز تحت نظر وزارت صمت و اتحادیه سوختهای جایگزین انجام میشود.
مدیر طرح سیانجی گفت: همچنین برای هر خودرو گواهی سلامت توسط ناظرین سازمان استاندارد صادر میشود.
رحمان سالاری با اشاره به ظرفیت جایگاههای سیانجی در کشور گفت: دو هزار و ۳۶۵ جایگاه CNG در کشور راه اندازی شده است که ظرفیت این جایگاهها ۴۰ میلیون متر مکعب گاز سیانجی در روز است که امروز در عمل ۱۶.۲ میلیون متر مکعب سیانجی عرضه میشود.
وی با یادآوری امضای قرارداد با خودروسازان کشور برای دوگانهسوز کردن خودروها افزود: همچنین با هدف توسعه صنعت سیانجی کشور، قرارداد تولید ۵۵ هزار خودروی دوگانهسوز با خودروسازان داخلی امضا شده که تاکنون ۲۰ هزار دستگاه آن تولید شده است.
مدیر طرح سیانجی تاکید کرد: بر اساس مصوبات بالادستی خودروسازان باید میزان تولید خودروهای دوگانهسوز را افزایش دهند.
رحمان سالاری با اشاره به استقبال صاحبان خودرو از این طرح گفت: طی یک ماه گذشته ثبتنام ۳۱ هزار خودرو در سامانه انجام گرفته است و در صف تبدیل هستند.
وی افزود: افزایش کارگاهها در دستور کار است تا صف تبدیل را به صفر برسانیم.
مدیر طرح سیانجی عنوان کرد: این طرح تا پایان ظرفیت مصوبه که ۴۰۰ هزار خودرو به شمار میرود ادامه دارد و امیدواریم تا پایان سال هم از طریق تولید کارخانهای و هم از طریق تبدیل کارگاهی خودرو این طرح را تکمیل کنیم.
رحمان سالاری در پایان بیان کرد: در یک سال گذشته ۲۵ جایگاه احداث شده و حدود ۱۰۰ جایگاه در دست احداث است که تا پایان سال ۱۴۰۵ راهاندازی میشود و به مدار عرضه سیانجی اضافه میشود.
