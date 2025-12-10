تاجرنیا: عارف آقاسی بازیکن استقلال می ماند/ مانعی برای مدیرعاملی ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، علی تاجرنیا در تشریح آخرین وضعیت پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال اظهار داشت: اتفاقاتی در دورههای مدیریتی گذشته باشگاه رخ داده که در نهایت منجر به بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی استقلال شده است، اما در حال حاضر تمام تلاش خود را به کار گرفتهایم تا این مشکل هرچه زودتر برطرف شود. همانطور که پیش از آغاز فصل نیز اعلام شد، باشگاه استقلال موفق شد بازیکنان باکیفیتی را جذب کند و در حال حاضر از نظر نفرات، کمبودی در پستهای مختلف احساس نمیشود.
وی ادامه داد: استقلال بهطور همزمان در سه جام مختلف در حال رقابت است و طبیعی است که تمامی تیمها در نیمفصل بهدنبال تقویت ترکیب خود باشند. ما نیز انشاءالله تلاش میکنیم مشکلات موجود را رفع کنیم. در این مسیر، امیدواری زیادی به رأی دادگاه CAS داریم و امیدواریم این رأی به سود باشگاه استقلال صادر شود.
سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال در خصوص آخرین وضعیت عارف آقاسی، بازیکنی که با تصمیم ریکاردو ساپینتو از فهرست تیم کنار گذاشته شده، تصریح کرد: بارها تأکید کردهام که تصمیمگیرنده نهایی در داخل زمین، شخص سرمربی است. چه در زمانی که آقای نظری جویباری مدیرعامل باشگاه بودند و چه اکنون که بنده به عنوان سرپرست مدیرعاملی فعالیت میکنم، هیچگاه در امور فنی و تصمیمات سرمربی دخالت نکردهایم. حتی در جلسات کمیته فنی نیز صحبتهای مطرحشده صرفاً در حد پیشنهاد بوده است.
تاجرنیا افزود: این حق طبیعی سرمربی است که درباره حضور یا عدم حضور یک بازیکن در ترکیب تصمیم بگیرد. بازیکنان استقلال سرمایههای باشگاه محسوب میشوند و برای جذب آنها هزینههای قابل توجهی صورت گرفته است. در خصوص پرونده عارف آقاسی نیز موضوع به کمیته انضباطی باشگاه ارجاع داده شده و منتظر اعلام نظر این کمیته هستیم. ما بازیکنی مثل عارف آقاسی یا سایر نفرات تیم را بهسادگی به دست نیاوردهایم که بخواهیم بهراحتی از دست بدهیم، با این حال به نظر و تصمیم سرمربی احترام میگذاریم.
وی خاطرنشان کرد: عارف آقاسی بازیکن باشگاه استقلال است و اینکه در ترکیب تیم قرار بگیرد یا خیر، تصمیمی است که بهطور کامل بر عهده سرمربی خواهد بود و ما نیز به نظر ساپینتو تمکین میکنیم.
سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال در پایان، درباره وضعیت صندلی مدیرعاملی این باشگاه گفت: مانع خاصی برای ادامه فعالیت من در این سمت وجود ندارد و اگر مانعی هم باشد، در واقع خود من هستم. اولویت اصلی من منافع باشگاه استقلال است و در حوزه زیرساختها و مسائل هیئتمدیره میتوانم کمکهای مؤثری به باشگاه داشته باشم. اطمینان میدهم هر تصمیمی که اتخاذ شود، در راستای مصوبات و تصمیمات هیئتمدیره خواهد بود.
