  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۸

آبگرفتگی برخی معابر شهری کرمانشاه

آبگرفتگی برخی معابر شهری کرمانشاه

کرمانشاه- درپی بارش سنگین باران در شهر کرمانشاه، برخی معابر شهری دچار آبگرفتگی شدند.

دریافت 5 MB
کد خبر 6684742

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها