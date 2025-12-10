https://mehrnews.com/x39Q9k ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۸ کد خبر 6684742 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۸ آبگرفتگی برخی معابر شهری کرمانشاه کرمانشاه- درپی بارش سنگین باران در شهر کرمانشاه، برخی معابر شهری دچار آبگرفتگی شدند. دریافت 5 MB کد خبر 6684742 کپی شد مطالب مرتبط کاهش دما و تداوم ناپایداریها در کرمانشاه طی روزهای آینده ۱۵ مورد آبگرفتگی و یک گرفتاری خودرو در پی بارندگیهای اخیر در کرمانشاه تداوم فعالیت سامانه بارشی در کرمانشاه تا پایان هفته آمادهباش ۹۰ آتشنشان کرمانشاهی همزمان با هشدار نارنجی بارش تداوم ناپایداریهای جوی در کرمانشاه تا پایان هفته برچسبها کرمانشاه آبگرفتگی معابر بارش باران
