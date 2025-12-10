  1. استانها
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۱

کاهش دما و تداوم ناپایداری‌ها در کرمانشاه طی روزهای آینده

کرمانشاه–مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به تداوم فعالیت سامانه ناپایدار در منطقه گفت: امروز هوای استان ابری همراه با وزش باد، بارندگی، رعدوبرق و در ارتفاعات بارش برف پیش‌بینی می‌شود

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: داده‌های هواشناسی نشان می‌دهد هوای استان امروز (چهارشنبه) ابری و در برخی ساعات همراه با وزش باد، بارندگی و رعدوبرق خواهد بود. به گفته وی، بارش‌ها در ارتفاعات و مناطق سردسیر به شکل برف نمود پیدا می‌کند و در برخی نقاط نیز احتمال آبگرفتگی معابر عمومی و رگبار پراکنده تگرگ وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه از اواسط امروز تا ساعات پایانی شب از شدت ناپایداری‌ها کاسته می‌شود، افزود: اگر بارشی در این بازه زمانی رخ دهد، عمدتاً ضعیف و پراکنده خواهد بود. زورآوند همچنین از کاهش تدریجی دمای هوا طی امروز و روزهای آتی خبر داد و گفت: این کاهش دما شرایط را برای تشکیل مه، به‌ویژه در صبح روزهای پنجشنبه و جمعه در مناطق سرد و کوهستانی، فراهم می‌کند.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در ادامه بیان کرد: از فردا (پنجشنبه) تا یکشنبه هفته آینده، عبور متناوب امواج ناپایدار موجب بروز بارش‌هایی به‌صورت رگبارهای پراکنده برف و باران در سطح استان خواهد شد.

زورآوند احتمال وقوع بارش در روز پنجشنبه و همچنین از شنبه تا صبح یکشنبه را بیشتر دانست و تأکید کرد: شهروندان و دستگاه‌های خدمات‌رسان باید در این مدت آمادگی لازم را داشته باشند.

