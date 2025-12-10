به گزارش خبرنگار مهر، محسن طرزطلب، ظهر چهارشنبه به همراه مدیران برق استان یزد در جریان بازدید از مجموعه‌های نیروگاهی خورشیدی استان ضمن بررسی میدانی پیشرفت طرح‌ها، موانع پیش روی توسعه این بخش حیاتی را مورد واکاوی قرار داد و با اشاره به رتبه برتر یزد در تولید انرژی خورشیدی در سال گذشته، بیان کرد: با بهره‌برداری از پروژه‌های در حال ساخت، این جایگاه حفظ شده و ظرفیت نصب شده استان تا اواخر دی‌ماه از ۴۰۰ مگاوات فراتر می‌رود.

وی تصریح کرد: اگرچه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی به کاهش ناترازی برق کمک می‌کند، اما در مقیاس کلان، مدیریت مصرف و بهینه‌سازی اهمیت بالاتری دارد.

معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی ایران بزرگ‌ترین مشکل فعلی را تعدد مجوزهای صادرشده بدون اقدام عملی دانست و افزود: امروز با استاندار دیدار داریم تا بخشی از این مجوزها را ابطال و مسیر توسعه واقعی را هموار سازیم.

سیدعباس حسینی، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد، نیز اظهار کرد: در حال حاضر، ظرفیت خورشیدی فعال استان حدود ۳۰۰ مگاوات است و در ماه‌های آتی، ۱۰۰ مگاوات دیگر به این رقم اضافه خواهد شد.

حسینی تأکید کرد: استان با جهش چشمگیر در توسعه طرح‌های خورشیدی تا پایان دولت چهاردهم، نقش کلیدی در حل معضل ناترازی برق استان و کشور ایفا خواهد کرد.

نیروگاه‌های استان با تکیه بر ظرفیت انرژی خورشیدی، تأمین برق پایدار منطقه را تضمین کرده و در کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و افزایش تاب‌آوری شبکه برق ملی نقشی اساسی ایفا می‌کنند.