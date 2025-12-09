  1. استانها
  2. یزد
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۵۶

بابایی: سرمایه‌گذاران جدید پست‌های انتقال برق در یزد را اجرا می‌کنند

بابایی: سرمایه‌گذاران جدید پست‌های انتقال برق در یزد را اجرا می‌کنند

یزد_ استاندار یزد از آمادگی یک شرکت برای احداث نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی در استان خبر داد و گفت: جذب سرمایه‌گذاران اهلیت‌دار در چارچوب سند «یزد پایدار» و مباحث محیط زیستی انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی در جریان نشست با یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری زیرمجموعه وزارت نفت، اظهار کرد: این گروه در حوزه پتروشیمی و انرژی در سراسر کشور فعالیت می‌کند.

وی از برنامه این شرکت برای سرمایه‌گذاری جهت احداث ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سطح کشور خبر داد و گفت: در همین راستا برنامه‌ریزی این گروه برای استان یزد احداث یک نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی خواهد بود.

استاندار یزد به ۱۲ هزار مگاوات درخواست سرمایه‌گذاری و صدور مجوز ۷۵۰۰ مگاوات در استان اشاره و تصریح کرد: با توجه به عدم وجود ظرفیت خالی در پُست‌های انتقال برق، اجرای پست اختصاصی بر عهده سرمایه‌گذاران جدید خواهد بود.

بابایی خاطرشان کرد: جذب سرمایه‌گذاران اهلیت‌دار برای سایر حوزه‌های صنعتی در چارچوب سند «یزد پایدار» و مباحث محیط زیستی در دستور کار استان قرار دارد.

کد خبر 6683622

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها