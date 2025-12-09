به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی در جریان نشست با یکی از شرکتهای سرمایهگذاری زیرمجموعه وزارت نفت، اظهار کرد: این گروه در حوزه پتروشیمی و انرژی در سراسر کشور فعالیت میکند.
وی از برنامه این شرکت برای سرمایهگذاری جهت احداث ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سطح کشور خبر داد و گفت: در همین راستا برنامهریزی این گروه برای استان یزد احداث یک نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی خواهد بود.
استاندار یزد به ۱۲ هزار مگاوات درخواست سرمایهگذاری و صدور مجوز ۷۵۰۰ مگاوات در استان اشاره و تصریح کرد: با توجه به عدم وجود ظرفیت خالی در پُستهای انتقال برق، اجرای پست اختصاصی بر عهده سرمایهگذاران جدید خواهد بود.
بابایی خاطرشان کرد: جذب سرمایهگذاران اهلیتدار برای سایر حوزههای صنعتی در چارچوب سند «یزد پایدار» و مباحث محیط زیستی در دستور کار استان قرار دارد.
