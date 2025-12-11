  1. استانها
مؤمنی: استان یزد، کشور را از سوخت‌های فسیلی بی‌نیاز کند

یزد_ وزیر کشور گفت: با توجه به دغدغه این روزهای آلودگی هوا، استان یزد با توسعه انرژی خورشیدی، خود و سایر مناطق کشور را از سوخت‌های فسیلی در تولید برق بی‌نیاز کند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی، ظهر پنجشنبه در آئین افتتاح هم‌زمان ۱۲ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت مجموع ۵۲.۷ مگاوات در استان یزد ضمن تبریک میلاد باسعادت حضرت زهرا (س)، اجرای این طرح‌ها را گامی مهم در مسیر توسعه پایدار کشور دانست و گفت: استان یزد با برخورداری از ظرفیت بالای تابش خورشید، توان تبدیل شدن به قطب انرژی خورشیدی کشور را دارد.

وی با اشاره به ضرورت کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی افزود: با توسعه این نیروگاه‌ها، یزد نه تنها می‌تواند نیاز خود را بدون استفاده از منابع آلاینده تأمین کند، بلکه قادر خواهد بود برق مناطق دیگر کشور را نیز با انرژی پاک فراهم سازد.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: با گسترش طرح‌های مشابه در سراسر کشور، مشکلات ناشی از آلودگی هوا کاهش یافته و گامی مؤثر در راستای حفاظت از محیط زیست برداشته شود.

