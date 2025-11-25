روسیه، انگلیس را به کسب درآمد از جنگ اوکراین، متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سرویس اطلاعات خارجی روسیه در گزارشی اعلام کرد لندن به‌دنبال تداوم درگیری‌ها در اوکراین است، زیرا درآمدهای ناشی از این جنگ، نقش مهمی در جلوگیری از ورشکستگی اقتصاد انگلیس دارد.

سرویس اطلاعات خارجی روسیه مدعی شد که لندن، تنها از محل فروش پهپادها به کی‌یف، درآمدی بیش از ۶ میلیارد دلار داشته است.

در بیانیه این نهاد امنیتی روسیه آمده است: شرکت‌های صنایع دفاعی که پیش‌تر با مشکلات جدی مالی مواجه بودند، اکنون به موتور محرک اقتصاد انگلیس تبدیل شده و قراردادهای چندمیلیارد دلاری برای تولید تجهیزات نظامی مورد نیاز اوکراین بسته اند.

سرویس اطلاعات خارجی روسیه افزود: بعید است انگلیسی‌ها دوباره همان اشتباهات گذشته را تکرار کنند و تحولات میدانی در اوکراین، آنها را مجبور خواهد کرد تا به‌دنبال منابع دیگری به‌جای «پول‌های خونین جنگ» باشند.

دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، طرحی ۲۸ ماده‌ای را برای پایان دادن به جنگ اوکراین و روسیه ارائه کرده است. براساس این طرح، کی‌یف در مقابل گرفتن تضمین‌های امنیتی، بخشی از خاک خود را به مسکو واگذار می‌کند و محدودیت‌هایی را در زمینه توان نظامی می‌پذیرد.

اتحادیه اروپا و دیگر متحدان اوکراین به طرح آمریکا واکنش منفی نشان داده اند و آن را تحقق خواسته‌های روسیه اعلام کرده اند. کاخ سفید اعلام کرده که طرح ترامپ، بازتاب خواسته‌های هر دو طرف درگیری بوده و منافع طرفین را تضمین می‌کند.